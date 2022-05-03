В'ячеслав Узєлков назвав Йолку, що промовчала про війну, хв**дою

В'ячеслав Узєлков засудив Йолку, що промовчала про війну

Уродженка Ужгорода Єлизавета Іваніців, відома під псевдонімом Йолка, промовчала про війну у рідній Україні. Своє ставлення до українців співачка показала концертом у Сочі.

На таку поведінку Йолки відреагував український боксер В'ячеслав Узєлков. В своєму Instagram спортсмен розповів подробиці співпраці зі співачкою під час спільної роботи на телебаченні та публічно її образив.

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Пам'ятаю ще далекі часи, коли ми змагалися на ТВ-шоу "Битва націй" і ця хвойда, працюючи на українському ТБ, жодного разу не підійшов і не привіталася з нашою командою. Тож тепер давайте в коментарях нагадаємо, яка хвойда працювала і жила в Україні, а зараз засунула язик у свою дупу, – написав Узєлков.

Коментатори швидко висловили Йолці, що думають про неї насправді, і нагадали, що тепер в Україні їй зовсім не радітимуть.

"Продалася"

"Таким тут нічого робити! путінська підстилка"

"Ці люди бояться тільки за свою с**ку"

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Нагадаємо, не лише Йолка вирішила мовчати про війну в Україні та обрала кар'єру в Росії. Наташа Корольова, яка родом з Києва, жодних коментарів про російську агресію не дає. Співачка на два місяці зникла з соцмереж та уникала світських заходів. Днями Корольова порушила мовчання та вперше згадала про Україну.