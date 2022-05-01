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Йолка, що промовчала про війну, заспівала в Сочі свій хіт про Бориспіль – фани з України до неї звернулися

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 травня, 12:21
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Співачка родом з Ужгорода надто переживає за свою кар'єру в Росії, тому про війну в Україні мовчить
Співачка Йолка виступила на корпоративі у Сочі
Співачка Йолка виступила на корпоративі у Сочі / Фото: Instagram: elkasinger

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії співачка Йолка давала концерти в Україні, але після 24 лютого артистка мовчить. Більше того, вона видалила всі фото з Instagram . Але про свою кар'єру у Росії співачка не забуває.

Вчора Йолка виступила на корпоративі мережевої компанії у Сочі. Одна з гостей запостила у Stories виступ співачки, коли вона співала свій хіт "Прованс", де є рядки про Бориспіль.

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Завтра в семь двадцать две я буду в Борисполе. Сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел, – заспівала співачка

Фани з України не пройшли повз такий виступ співачки. У Instagram з'явилися публікації із закликом озвучити свою позицію.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, не лише Йолка вирішила мовчати про війну в Україні та обрала кар'єру в Росії. Наташа Корольова, яка родом із Києва, жодних коментарів про російську агресію не дає. Співачка на два місяці зникла із соцмереж та уникала світських заходів. Днями Корольова порушила мовчання та вперше згадала про Україну .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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