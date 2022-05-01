Йолка, що промовчала про війну, заспівала в Сочі свій хіт про Бориспіль – фани з України до неї звернулися

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії співачка Йолка давала концерти в Україні, але після 24 лютого артистка мовчить. Більше того, вона видалила всі фото з Instagram . Але про свою кар'єру у Росії співачка не забуває.
Вчора Йолка виступила на корпоративі мережевої компанії у Сочі. Одна з гостей запостила у Stories виступ співачки, коли вона співала свій хіт "Прованс", де є рядки про Бориспіль.
Завтра в семь двадцать две я буду в Борисполе. Сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел, – заспівала співачка
Далі по темі
Фани з України не пройшли повз такий виступ співачки. У Instagram з'явилися публікації із закликом озвучити свою позицію.
Нагадаємо, не лише Йолка вирішила мовчати про війну в Україні та обрала кар'єру в Росії. Наташа Корольова, яка родом із Києва, жодних коментарів про російську агресію не дає. Співачка на два місяці зникла із соцмереж та уникала світських заходів. Днями Корольова порушила мовчання та вперше згадала про Україну .
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."