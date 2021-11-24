Виходить новий сезон серіалу Ейфорія. Розповідаємо, чому всі на нього чекають

HBO анонсував вихід другого сезону серіалу "Ейфорія". / Фото: Скріншот з YouTube

Вже 9 січня 2022 року глядачі зможуть побачити улюблених героїв, адже HBO представив офіційний тизер другого сезону гучного серіалу "Ейфорія". Проєкт про булінг, залежність, ЛГБТ, шантаж і це далеко не весь перелік.

До речі, взимку також виходить новий сезон серіал "Емілі в Парижі". Дивіться офіційний тизер проєкту тут.

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На початку трейлера Ру Беннет, яку зіграла Зендая, танцює під сингл Call Me Irresponsible Бобба Дарина. Потім під динамічну нарізку кадрів із нового сезону голос головної героїні каже: "Поки ти дорослішаєш, здається, що все довкола назавжди. Але згодом починаєш розуміти, що це не так, і ти можеш втратити всіх, кого любиш".

У новому сезоні ми знову побачимо гучні тусовки і скандальні пригоди. Адже саме через це молоді пізнає світ. Варто і наголосити на яскравості серіалу – кадри дуже ефективні та насичені.

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До своїх ролей також повернуться Джейкоб Елорді, Сідні Суїні, Ангус Клауд, Сторм Райд, Хантер Шефер та інші знаменитості.

Ймовірно, що другий сезон буде емоційно важким та сильним. Адже, як ми вже зазначали, у серіалі підлітки переживають зовсім не казкові події.

Чому серіал наробив стільки галасу?

Якщо ви забули сюжет "Ейфорії" або зовсім його не дивились – тоді коротко розкажемо вам про зміст проєкту.

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Усі подій відбуваються навколо головної героїні – 17-річної наркозалежної дівчини Рут Беннет, яку зіграла Зендея Коулман — зірка диснеївського шоу "Танцювальна лихоманка!".

"Ейфорія" вийде на телеекрани вже взимку. / Фото: Скріншот з YouTube

Ще з дитинства дівчина почала вживати наркотики і перепробувала "все на світі". Незважаючи на лікування в реабілітаційній клініці, вона ніяк не може залишити згубну звичку і щоразу потрапляє у наркопастку.

Зендая в ролі Рут Беннет. / Фото: Скріншот з YouTube

Так, із Крихітки Ру серіал наполегливо ліпить детальний образ сучасної молоді. Цікаво, що кумиром дівчинки є Брітні Спірс, але не та яскрава та життєрадісна поп-зірка, а та, яка страждає на булімію і зацьковано дивиться на папараці.

Твоя улюблениця, – каже про співачку мама Ру.

Також у серіалі ви зустрінете підлітків з іншими проблемами: трансгендерна подруга головної героїні – Джулс, вебкам-модель, гомосексуал, який не може змиритися зі своєю орієнтацією, та інші яскраві персонажі, які безперечно "чіпляють" своєю грою.

Кадр з серіалу "Ейфорія". / Фото: Скріншот з YouTube

Перший сезон "Ейфорії" вийшов у 2019 році. Тоді проєкт отримав високі оцінки критиків та прихильність серед публіки. Виконавчими продюсерами проекту стали реп-виконавець Дрейк та діджей Future the Prince.

Ру із подругою Джулс, кадр із першого сезону. / Фото: Скріншот з YouTube

До речі, за роль у проєкті Зендая отримала премію "Еммі" у номінації "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі". Сама ж акторка наголошувала, що другий сезон "буде дуже напруженим". Що ж, з нетерпінням чекаємо та сподіваємось, що Ру все-таки зможе подолати залежність і жити щасливим і здоровим життям, як і її друзі.

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