Викочувалася з авто, що горіло: відома телеведуча потрапила у ДТП (фото)

Телеведуча Лідія Таран потрапила у жахливу ДТП / Фото: instagram.com/lidiyataran

За словами Лідії Таран, аварія сталася не з вини водія її таксі. Перед машиною, в якій їхала ведуча, стояло авто без попереджувальних знаків. Внаслідок зіткнення одна з машин спалахнула.

Викликала таксі... Сіла на заднє сидіння. Подзвонила малій, що через 10 хвилин буду вдома... і опа — через 5 секунд після удару лобом об переднє (сидіння) викочувалась з машини у вогні, – розповіла Лідія Таран в Instastories.

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Лідія Таран потрапила у ДТП / Фото: instagram.com/stories/lidiyataran

Вона опублікувала кілька відео та фото з місця події, зазначивши, що якби водій таксі не встиг загальмувати та звернути на іншу смугу, ситуація обернулася б на гірше.

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Лідія Таран опублікувала фото з місця ДТП / Фото: instagram.com/stories/lidiyataran

Таран відбулася шоком, саднами і забоями. Машину загасили, а в таксі, додала телезірка, найближчим часом вона не їздитиме.

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Ведуча Лідія Таран потрапила в аварію / Фото: instagram.com/stories/lidiyataran

Лідія написала у сториз, що не варто сідати біля водія, оскільки в разі блокування дверей їх можна відкрити лише за допомогою спеціальної техніки.

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