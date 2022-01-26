Сніжана Єгорова шокувала новою заявою: "Я підтримую Володимира Путіна"

Сніжана Єгорова знову оскандалилась / Фото: Facebook

Сніжана Єгорова, колишня дружина Антіна Мухарського, в черговий раз оскандалилася, повідомивши в Мережі про свої політичні погляди. Цього разу артистка відкрито підтримала Володимира Путіна, і це в момент, коли в новинах з'являються повідомлення про можливу повномасштабну війну, а українці намагаються консолідуватися в цей непростий для країни момент.

скіншот з Facebook Єгорової

Після цього на сторінці у Facebook Єгорової з'явилася низка відео з пародіями та мемами на українських політиків.

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скіншот з Facebook Єгорової / дипфейк на Притулу

У своїх публікаціях Єгорова захищає президента РФ.

Звичайно, зірка отримала велику порцію негативу у зв'язку з висловлюваннями. Наразі журналісти "Сегодня" намагаються зв'язатися зі Сніжаною Єгоровою, щоб вона прокоментувала залишені нею повідомлення в Мережі.

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Також читайте інтерв'ю дочки Сніжани Єгорової – Стасі.