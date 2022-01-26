Снежана Егорова шокировала новым заявлением: "Я поддерживаю Владимира Путина"

Снежана Егорова снова оскандалилась / Фото: Facebook

Снежана Егорова, бывшая жена Антина Мухарского, в очередной раз оскандалилась, сообщив в Сети о своих политических взглядах. На этот раз артистка открыто поддержала Владимира Путина, и это в момент, когда в новостях то и дело появляются сообщения о возможной полномасштабной войне, а украинцы пытаются консолидироваться в этот непростой для страны момент.

скиншот из Facebook Егоровой

После этого на странице в Facebook Егоровой появился ряд видео с пародиями и мемами на украинских политиков.

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скиншот из Facebook Егоровой / дипфейк на Притулу

В своих публикациях Егорова защищает президента РФ.

Конечно же, звезда получила большую порцию негатива в связи с высказываниями. На данный момент журналисты "Сегодня" пытаются связаться со Снежаной Егоровой, чтобы она прокомментировала оставленные ею сообщения в Сети.

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