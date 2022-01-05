"Я зненавиділа себе": нову дівчину Романа Свечкоренка захейтили через зовнішність та різницю у віці

Нова кохана Романа Свечкоренка поскаржилася на цькування у соцмережах / Фото: instagram.com/chernetskav/
Через різницю у віці та зовнішній вигляд Валерію почали цькувати в соцмережах. Під знімками пари в Instagram деякі підписники стали писати гидоти на адресу дівчини.
Фоловер стали критикувати пірсинг Валерії, а також жартувати над Романом, мовляв, він став зустрічатися "зі школяркою". І якщо Роман, який нещодавно опинився в поліції, вміло жартує і відповідає на коментарі з гумором або просто ігнорує їх, Валерію такі глузування сильно зачіпають. Чернецька заявила, що через хвилю хейту в Мережі у неї знизилася самооцінка:
Так, у мене є татуювання, ось недавно проколола носа (ми разом з Ромою це робили якщо що). Так, мені 21. Так, ми маємо 10 років різниці. Так, я низенька. Так, я не виглядаю так, як вам хотілося б. За ці два дні я вигрібла стільки хейту, скільки за все життя не чула у свій бік. Я зненавиділа себе, я ненавиджу кожен свій прокол, свою зовнішність, зріст, вік, одяг. А варто тільки зайти в директ і прочитати коментарі – і на тобі, я не можу навіть на себе дивитися. Хоча до цього з самооцінкою все було добре, – скаржиться Валерія на своїй сторінці в Instagram.
У коментарях багато підписників стали втішати та підтримувати дівчину:
- Леро, сонце, ти чудова. Таку світлу людину ще пошукати треба. Те, що тобі пишуть, це не твоє, це їхні комплекси та жовч.
- Сонце, ти завжди була чудова.
- Все буде добре! Ви просто чудова пара, робіть як подобається. Вам, насамперед!
Судячи з того, що зараз Роман опублікував відео, на якому вони з Валерією в літньому одязі, а також у дівчини інша зачіска (довше волосся), їхні стосунки почалися кілька місяців тому.
Що відомо про Романа Свечкоренка
Романові 31 рік, він із Києва. Чотири роки займається психологією. Вважає себе спеціалістом у сфері жіночого щастя та збирається зайняти місце Лабковського. Їздить у тури містами, збирає зали, продає онлайн-курси та майстер-класи. Майже блогер-мільйонник – зараз на сторінку Романа в Instagram підписано понад 950 тисяч фоловерів. Був одружений 10 років, є донька.
Раніше ми розповідали, що відомо про колишню дружину Романа Свечкоренка – Ілону.