"Я зненавиділа себе": нову дівчину Романа Свечкоренка захейтили через зовнішність та різницю у віці

Нова кохана Романа Свечкоренка поскаржилася на цькування у соцмережах / Фото: instagram.com/chernetskav/

Через різницю у віці та зовнішній вигляд Валерію почали цькувати в соцмережах. Під знімками пари в Instagram деякі підписники стали писати гидоти на адресу дівчини.

Фоловер стали критикувати пірсинг Валерії, а також жартувати над Романом, мовляв, він став зустрічатися "зі школяркою". І якщо Роман, який нещодавно опинився в поліції, вміло жартує і відповідає на коментарі з гумором або просто ігнорує їх, Валерію такі глузування сильно зачіпають. Чернецька заявила, що через хвилю хейту в Мережі у неї знизилася самооцінка:

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Так, у мене є татуювання, ось недавно проколола носа (ми разом з Ромою це робили якщо що). Так, мені 21. Так, ми маємо 10 років різниці. Так, я низенька. Так, я не виглядаю так, як вам хотілося б. За ці два дні я вигрібла стільки хейту, скільки за все життя не чула у свій бік. Я зненавиділа себе, я ненавиджу кожен свій прокол, свою зовнішність, зріст, вік, одяг. А варто тільки зайти в директ і прочитати коментарі – і на тобі, я не можу навіть на себе дивитися. Хоча до цього з самооцінкою все було добре, – скаржиться Валерія на своїй сторінці в Instagram.

Валерія Чернецька, блогерка та дівчина Романа Свечкоренка / Фото: instagram.com/chernetskav/

У коментарях багато підписників стали втішати та підтримувати дівчину:

Леро, сонце, ти чудова. Таку світлу людину ще пошукати треба. Те, що тобі пишуть, це не твоє, це їхні комплекси та жовч.

Сонце, ти завжди була чудова.

Все буде добре! Ви просто чудова пара, робіть як подобається. Вам, насамперед!

Скріншот: Instagram

Судячи з того, що зараз Роман опублікував відео, на якому вони з Валерією в літньому одязі, а також у дівчини інша зачіска (довше волосся), їхні стосунки почалися кілька місяців тому.

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Скріншот: Instagram

Що відомо про Романа Свечкоренка

Романові 31 рік, він із Києва. Чотири роки займається психологією. Вважає себе спеціалістом у сфері жіночого щастя та збирається зайняти місце Лабковського. Їздить у тури містами, збирає зали, продає онлайн-курси та майстер-класи. Майже блогер-мільйонник – зараз на сторінку Романа в Instagram підписано понад 950 тисяч фоловерів. Був одружений 10 років, є донька.

Раніше ми розповідали, що відомо про колишню дружину Романа Свечкоренка – Ілону.