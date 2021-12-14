Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року

YUNA 2022

Син Мадонни

Слава VS Віка

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Як виглядає і що постить у Instagram ексдружина Романа Свечкоренка із Холостячки-2?

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
14 грудня, 22:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У соцмережах активно обговорюють учасників шоу "Холостячка-2" і те, як склалося їхнє життя після про'кту. Особлива увага прикута до Романа Свечкоренка, який під час зйомок про'кту переживав процес розлучення
Колишня дружина Романа Свечкоренка – що про неї відомо?
Колишня дружина Романа Свечкоренка – що про неї відомо? / Фото: instagram.com/svechkorenko, instagram.com/ilonasvechkorenko

Ще під час проєкту Злата Огнєвіч попросила блогера та психолога Романа Свечкоренка залишити шоу, дізнавшись про те, що він ще одружений. Роман тоді зазначив, що вони з дружиною одружені лише "на папері", а насправді вже давно не разом.

В останньому випуску шоу Роман приніс документ, у якому йшлося про завершальний етап розлучення. Проте Златі цього не було достатньо – співачка вимагала документа про розлучення, чого на той момент Свічкоренко надати не міг.

Реклама

Що відомо про колишню дружину Романа – читайте у нашому матеріалі.

Що ми знаємо про ексдружину Свічкоренка?

Колишню кохану Романа звуть Ілона. Разом із Романом вони прожили у шлюбі 10 років. У пари є спільна дитина – дочка Мія. Дівчинка народилася, коли Романові та Ілоні було по 23 роки.

Раніше Роман зізнавався в інтерв'ю Анні Оліцькій, що пологи проходили дуже важко, після чого в Ілони почалася післяпологова депресія.

Реклама

Ілона Свечкоренко з дочкою Мією
Ілона Свечкоренко з дочкою Мією / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

Ілона – професійна модель. У цій сфері вона давно і у своєму Instagram-акаунті дівчина ділиться своїм багаторічним досвідом та розкриває всі тонкощі роботи у модельному бізнесі. Вона також дає поради моделям-початківцям.

Ілона Свечкоренко працює моделлю
Ілона Свечкоренко працює моделлю / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

Реклама

За словами дівчини, її кар'єра розпочалася майже випадково – Ілону просто на вулиці помітив менеджер модельної агенції.

Все склалося найкращим чином: спочатку я працювала в Україні, але згодом, коли з'явився певний досвід, мене запросили на контракт до Парижа. Вже тоді я усвідомлювала, що моделінг – це важка робота, насамперед робота над собою, яка приносить мені задоволення, – пише у своєму Instagram -акаунті Ілона.

Колишня дружина Романа Свечкоренка – Ілона Свечкоренко
Колишня дружина Романа Свечкоренка – Ілона Свечкоренко / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

Наразі Ілона продовжує працювати моделлю, беручи участь у модних фотосесіях. Деякими кадрами Свічкоренко ділиться у соцмережах.

У Instagram Ілони також можна знайти кадри з їх з Романом донькою Мією. На деяких знімках також є і сам Роман.

Роман та Ілона Свечкоренко на дні народження доньки у 2020 році
Роман та Ілона Свечкоренко на дні народження доньки у 2020 році / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

Чому Роман Свічкоренко розлучився із дружиною?

За словами Романа, вони обоє з дружиною не могли знайти компроміс. В них, як і в багатьох інших людей, виникали побутові сварки.

Я втомився десь за п'ять-шість років. Перші думки (про розлучення – Ред.) почали з'являтися, коли доньці було років зо три, після сильних конфліктів. Але в мене була і є шалена любов до дитини. І мені знадобився не один рік, щоб упокоритися з цим – так буває, люди не підходять одне одному, – розповідав раніше Роман.

Відомо, що зараз Роман має можливість бачитися з дочкою та бере участь у її вихованні.

Раніше учасник "Холостячки 2" Андрій Хветкевич відповів, чому Злата Огнєвіч вигнала його із проєкту.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти