Юрій Нікітін розповів, як Андрій Данилко пережив смерть мами

Юрій Нікітін назвав причину смерті матері Андрія Данилка. / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/yuriynikitin
Відомий український артист, відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, ретельно приховує особисте життя й тому не повідомляв про трагедію. Його продюсер Юрій Нікітін розповів, як співак пережив тяжкий період.
Він, звичайно ж, переживав, але сьогодні він уже перебуває в хорошому стані. І, як мені здається, у чудовому самопочутті, – розповів Нікітін в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".
Також продюсер повідомив, що причиною втрати були проблеми жінки з серцем.
Наскільки я пам'ятаю, там щось пов'язане із серцем, – додав він.
Що відомо про маму Данилка
Мама артиста – Світлана Волкова – була двічі в шлюбі. Андрій – її третя дитина.
Жінка все життя прожила в селі під Полтавою. Із зірковим сином була в добрих стосунках, сам Данилко розповідав, що часто телефонував матері.
Світлани не стало у віці 82 років. За словами співака EL.Кравчук – друга Данилка, Андрій був у хороших стосунках з мамою. Він був на похороні та "зробив все, як люблячий син".
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