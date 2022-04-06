Навіщо режисер Кері Фукунага приїхав в Україну: відповідь вас по-хорошому вразить

Знаменитий кінорежисер зараз Україні / Фото: МВС України

Нещодавно ми писали про те, що режисер фільму про Джеймса Бонда раптово приїхав до Києва. Тепер стала відома мотивація його приїзду в момент, коли Україна відбиває напад Росії.

За останні кілька тижнів Кері Фукунага багато їздить Україною. Творець останнього фільму про Джеймса Бонда побував у Львові, Києві, Ірпені, Бучі, Гостомелі. Він на власні очі побачив звірства рашистів і весь біль, який зараз переживають українці.

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Але не варто чекати, що він про це зніме фільм. Видання "ПроШоКіно" вдалося дізнатися, чим Кері Фукунага займається в Україні. І ця відповідь по-доброму вражає.

Іменитий режисер прибув до Києва / Фото: Істаграм Кері Фукунага

Я не планую знімати документальний фільм. Я знаходжусь тут як гуманітарний працівник в Україні. WCK – (благодійний проект World Central Kitchen – ред.) має чудову медіакоманду, яка документує все, що ми робимо. Я роблю деякі фото та публікую їх для цього проєкту, але моя головна мета – це використати свій мозок, щоб допомогти Україні. Я тут не як режисер, яких тут і так багато.

Не дарма ми раніше писали, що зараз Україна – магніт для людей із великим серцем!

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Історії українців, про які зараз розповідає на весь світ Кері Фукунага, ви можете прочитати на його сторінці в інстаграм.

Величезна армія знаменитих та талановитих людей зараз намагається всіляко допомогти Україні: як інформаційно, так і матеріально. Ця підтримка – на вагу золота!

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