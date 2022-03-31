Україна – магніт для людей з великим серцем: режисер фільму про Джеймса Бонда раптово приїхав до Києва

В інстаграм режисера Кері Фукунага з'явилася відповідна позначка

Іменитий режисер прибув до Києва / Фото: Істаграм Кері Фукунага

Російське вторгнення в Україну показало справжню сутність людей, оголивши їхні душі. Швидко визначилися друзі та вороги нашої країни. Благо людей, солідарних з українським народом, набагато більше. Один із них знаменитий американський режисер Кері Фукунага.

Сьогодні стало відомо про те, що режисер останнього фільму про Джеймса Бонда Кері Фукунага прибув до Києва. Так, все правильно, після приїзду Шона Пенна, який знімає фільм про Україну, наша боротьба за свободу та незалежність стала натхненням та приводом відвідати країну ще для одного режисера.

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Так, спочатку близько тижня Кері Фукунага знаходився у Львові, де багато спілкувався з біженцями та волонтерами. На сторінках в інстаграм розповідав їхні непрості історії.

А тепер режисер "Не час помирати" Кері Фукунага прибув із візитом до української столиці, щоб підтримати нашу країну у війні з Росією. Підпис до фото свідчить, що він стурбований ситуацією із сільськогосподарським експортом. Але ми впевнені, що режисер також приділить українській столиці увагу не лише у цьому контексті. Можливо, невдовзі ми побачимо ролик чи фільм, присвячений Києву.

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Кері Фукунага у Києві / скріншот з інстаграм

Знімком із Фукунага, до речі, поділився виконавчий директор World Central Kitchen Нейт Мук. Це проект організації, започаткованої в 2010 році шеф-кухарем Хосе Андерсом, який допомагає з харчуванням потерпілим внаслідок стихійного лиха.

Для довідки:

Кері Фукунага – американський кінорежисер, сценарист та кінооператор. Найбільш відомий як режисер і сценарист фільму 2009 року "Без імені", фільму 2011 року "Джейн Ейр" і як режисер та виконавчий продюсер серіалу 2014 року каналу HBO "Справжній детектив" та "Не час помирати", 25-му фільмі про Джеймс .

Кері Фукунага / Фото – Вікіпедія

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