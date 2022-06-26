Заміна Виннику зростає! Трирічний хлопчик з Ірпеня підкорив Мережу (відео)

Трирічний Леон з Ірпеня переспівав хіт "Океан Ельзи"/ Фото: instagram.com/bushasasha

Популярність до трирічного Леона з Ірпеня прийшла після того, як його батьки опублікували в Мережі відео, на якому хлопчик виконав пісню "Ой у лузі червона калина...". Всім відомо, що ця композиція вже стала культурним символом боротьби за незалежність України. А спільна версія треку від Pink Floyd та лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка очолила світові хіт-паради.

Тепер тато хлопчика став частіше ділитися в Instagram-аккаунті невеликими каверами сина на українських артистів Так, цього разу Леон переспівав хіт гурту "Океан Ельзи" – "Човен".

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На відео Леон весело їде велосипедом вулицею і співає рядки з пісні Святослава Вакарчука. Тепер хлопчик та його родина чекають на реакцію від автора хіта.

Майже кожна подорож у нас починається з цієї пісні, – написав під відео батько хлопчика.

Милий ролик не міг залишити когось байдужим, тож за кілька годин під ним зібралося понад дві сотні коментарів. А хтось навіть вирішив, що Леон незабаром замінить Олега Винника на сцені.

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"Лео – неймовірний"

"Зірка наша українська"

"Заміна Олегу Виннику росте! Лео красень!"

"Маленьке янголятко"

Скріншот – instagram.com/bushasasha

Нагадаємо, раніше зірковий патріотичний хіт "Ми з України" за кілька днів став народним.