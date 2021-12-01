"Заміж не вийшла, але ми плануємо": Злата Огнєвіч у шоу "Новорічна Маска" зробила гучну заяву

Злата Огнєвич розповіла, що планує весілля / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка в образі величного Сонця стала переможницею першого сезону шоу "Маска" , з'явилася у святковому залі шоу "Новорічна Маска на каналі Україна"

Побачивши зіркову колегу, незмінний детектив проекту Оля Полякова поцікавилася, чи не вийшла артистка заміж , на що почула відверту відповідь.

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Одружена не вийшла, але ми плануємо, – заявила співачка Злата Огнєвіч у шоу "Новорічна Маска на каналі Україна".

Злата Огнєвіч з'явіться у новоричному віпуску шоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вже пізніше зірка зізналася, що будує великі плани на майбутнє та мріє про сім'ю та дітей. А ось 2021 Злата Огнєвіч назвала найромантичнішим у своєму житті і це не дивно, адже її очі так і світяться від щастя. Крім того, артистка дала дівчатам кілька порад , як знайти своє кохання:

Раджу не думати, як підкорити серця у соціальних мережах. Дівчатам насамперед слід знайти шлях до себе, знайти себе та зрозуміти, що подобається саме вам, чим ви хочете займатися та що відчувати щодня. Адже щастя – всередині кожного з нас, і як тільки ми станемо щасливими, знайдемо того чоловіка. Думка про те, що прийде людина у ваше життя, і все стане круто – не спрацює. Тому, дівчата, знайдіть себе, і кохання з'явиться у вашому житті, – коментує Злата Огнєвіч на знімальному майданчику каналу "Україна".

Шоу "Новорічна Маска на каналі Україна" об'єднає найпопулярніших артистів країни . У святкову ніч допомагатимуть постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під Масками їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA KAMINSKA, Міша Романова, Анна Трінчер, Асія Ахат, Lida Lee, співаки Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Gena VITER та Іво Бобул, актори Дар'я Трегубова та Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічева, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, учасники гурту "ТНМК" Фагот та Фоз , олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK, а також улюблені ведучі каналу "Україна" – Лілія Ребрик, Ганна Панова, Олег Панюта, Альона Вінницька, Григорій Герман, Віталій Шкільний, Максим Сікора, Юлія Галушка та ХАС.

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Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска на каналі Україна" 31 грудня о 20:00!

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