Заповітний сон, що став дійсністю у жахливий час: Таню Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайлса

Сьогодні ми публікували повний список Греммі-2022, і у цьому списку є робота українки. Знаменита режисерка зі світовим ім'ям Таню Муіньо знову на сторінках таблоїдів у зв'язку з тим, що вона зняла музичне відео As it was для Гаррі Стайлса.

Український режисер, яка знімала найкращі кліпи Монатика, працювала із топовими західними зірками. Серед них – The Weeknd, Кеті Перрі, Lil Nas X, Lizzo, Foals, Post Malone, Yungblud та інші. Тепер у її творчому доробку ще й робота з популярним артистом Гаррі Стайлсом.

Гаррі Стайлс As it was

На своїй сторінці в інстаграм Таню Муіньо зізналася, що її заповітна мрія попрацювати з артистом відбулася в найпростіший для Батьківщини момент.

кадри з кліпу As it was

Це музичне відео дуже багато важить для мене! Це найзаповітніший сон, який став дійсністю в такий жахливий час. Гаррі Стайлс – ти найдивовижніша, найталановитіша, наймиліша і найвеселіша людина, з якою я коли-небудь працювала. Тобі не було нічого неможливого. З тобою було дуже приємно працювати. Твоя музика мене так надихнула, не можу дочекатися 20 травня,

– написала вона у своєму пості в Instagram.

кадри з нового кліпу Таню Муіньо

Із задоволенням пропонуємо вам оцінити новинку:

Дивитися онлайн вигляді Гаррі Стайлс As it was

Нагадаємо, вже 4 квітня у Лос-Анджелесі відбудеться премія Греммі. Кліп Montero (Call Me By Your Name) Lil Nas X номінований на "Греммі" у номінації "Найкраще музичне відео". Ролик знімала Таню Муіньо. Кліп раніше також отримав нагороди MTV VMA, MTV EMA, American Music Awards, а сама Таню Муіньо отримала нагороду "Найкращий режисер" на UK Music Video Awards 2021 у Лондоні, ставши першою жінкою-режисером, яка перемогла у цій номінації.

