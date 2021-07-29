Земфіра несподівано випустила міні-альбом. Він набагато позитивніший за Бордерлайн

Раніше всі обговорювали перший за вісім років альбом "Бордерлайн". Фанати легендарної співачки оцінили альбом, але визнали пісні досить депресивними. Нові треки артистки визнали більш позитивними

Земфіра випустила міні-альбом під назвою "Ах" / Фото: instagram.com/zemfiralive

За словами багатьох шанувальників Земфіри, а також музичних критиків, "Бордерлайн" дійсно вийшов досить похмурим. Втім, такий настрій в піснях артистки – скоріше щось звичне, ніж нове. А ось її міні-альбом "Ах" має зовсім інший характер і настрій.

Всього до альбому увійшло чотири композиції:

Головна "Ах" – трек в жанрі диско-фанк;

Пісня "Почта" – починається цитатою з пісні гурту "Кіно" – "Літо". Фанатам ранньої творчості Земфіри дуже сподобається!

"Мелодрама" – під цю літню і мелодійну композицію ви точно проведете не один серпневий вечір.

Замикає четвірку красива балада "Гудбай".

Всі пісні можна послухати на музичних стрімінгових платформах, зокрема Spotify і ITunes.

Скандал навколо "Бордерлайн"

Незважаючи на те, що багато хто був в захваті від самого факту виходу першого за вісім років альбому, він встиг навести шуму в ЗМІ і соцмережах. Дизайнера, який створював обкладинку для альбому, звинуватили в плагіаті.

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Музикант Лео Луганський, який переїхав з Росії в США, виявив схожість між обкладинкою своєї пісні і обкладинкою альбому знаменитої співачки.

Обкладинка пісні музиканта Лео Луганського і обкладинка альбому Земфіри / Фото: twitter.com/LeoLuganskiy

При цьому автором ідеї обкладинки значиться друг Земфіри, грузинський дизайнер і креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія. Дизайнером обкладинки виступив Данило Лебедєв. До сих пір ніхто не відреагував на звинувачення в крадіжці ідеї.

Нагадаємо, Земфіра випустила перший за сім років кліп з Ренатою Литвиновою.