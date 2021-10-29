Зейн Малік не заперечує, що побив тещу: артист виплатить штраф та відбуде випробувальний термін

Зейн Малік визнав свою провину в насильстві щодо Іоланди Хадід / Фото: Getty Images

Як відомо, після скандального інциденту 26-річна модель та 28-річний виконавець розлучилися. Видання TMZ опублікувало свіжі деталі скандалу. Зараз Малік звинувачується у чотирьох кримінальних злочинах, пов'язаних із фізичним та моральним насильством. Одне з них стосується гарассмента стосовно Джиджи.

Також у судовому документі зазначається, що він перестав заперечувати звинувачення та отримав штраф – сума не уточнюється. До того ж, йому належить відбути 360 днів випробувального терміну та пройти курс з управління гнівом, а також відвідувати програму, спрямовану на припинення насильства у родині.

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Зейн Малік і Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Подія сталася 29 вересня, коли Зейн перебував у їхньому з колишньою коханою Джіджі Хадід особняку у Пенсільванії. Коли мама моделі приїхала з бажанням відвідати свою маленьку внучку Хай, співак почав конфліктувати з нею та її охоронцем і навіть обізвав "чортової голландської шл**й". Потім він заборонив їй приїжджати і бачитися з їхньою однорічною дочкою. Після цього, Малік закрив Іонланду у шафі. Сама Джіджі в цей час перебувала у Парижі.

Захисти мене від своєї чортової матері в моєму будинку, – цитують TMZ фразу з телефонної розмови Маліка з моделлю.

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