Зейн Малик не отрицает, что побил тещу: артист выплатит штраф и отбудет испытательный срок

Зейн Малик признал свою вину в насилии по отношению к Иоланде Хадид / Фото: Getty Images

Как известно, после скандального инцидента26-летняя модель и 28-летний исполнитель расстались. Издание TMZ опубликовало свежие детали скандала. Сейчас Малик обвиняется в четырех уголовных преступлениях, связанных с физическим и моральным насилием. Одно из них касается харассмента по отношению к Джиджи.

Также в судебном документе указывается, что он перестал оспаривать обвинения и получил штраф – сумма не уточняется. К тому же, ему предстоит отбыть 360 дней испытательного срока и пройти курс по управлению гневом, а также посещать программу, направленную на прекращение насилия в семье.

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Зейн Малик и Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Происшествие случилось 29 сентября, когда Зейн находился в их с бывшей возлюбленной Джиджи Хадид особняке в Пенсильвании. Когда мама модели приехала с желанием навестить свою маленькую внучку Хай, певец начал конфликтовать с ней и ее охранником и даже обозвал "чертовой голландской шл**й". Затем он запретил ей приезжать и видеться с их годовалой дочерью. После этого, Малик закрыл Ионланду в шкафу. Сама Джиджи в это время находилась в Париже.

Защити меня от своей чертовой матери в моем доме, — цитируют TMZ фразу из телефонного разговора Малика с моделью.

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