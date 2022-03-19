Дружина Алена Делона теж готувалася до евтаназії – у Наталі був рак

Дружина Алена Делона хотіла накласти на себе руки / Фото: Wikipedia

Наталі Делон була одружена з красенем Аленом чотири роки. У пари народився син Ентоні, якому зараз 57 років.

Справжнє ім'я Наталі – Франсін Канова. Вона також була акторкою, режисеркою і користувалася популярністю не менш ніж її зірковий чоловік.

Реклама

Шлюб із Аленом для Наталі був другим / Фото: instagram.com/therealanthonydelon

Шлюб з Аленом Делоном, до речі, був для Наталі другим. До цього вона була заміжня, та про її першого чоловіка відомо мало.

Сімейство Делон / Фото: instagram.com/therealanthonydelon

Реклама

Днями стало відомо, що 86-річний Ален Делон має намір вдатися до процедури евтаназії. Повідомляється, що артист уже владнав усі справи зі спадщиною, розділивши його між дітьми – у нього їх четверо. Також він хотів, щоб його син Ентоні зайнявся процедурою оформлення документів на евтаназію, але той відмовився.

Зрозуміло чому. Адже Ентоні довелося нелегко, коли його мати обрала цей шлях. Син до останнього був поруч із Наталі Делон, та все ж таки евтаназія не знадобилася.

На щастя, ми не вдалися до цього процесу. Я говорю на щастя, бо все було готове. У нас була людина. Це правда, що нам важко було б тримати її за руку і бачити, як життя залишає її ось так. Отже, я не кажу, що остання ніч була легкою, але останні години були тому, що вона пішла з миром, вона відпустила нас о шостій ранку і пішла з миром об 11. Мій батько був дуже зворушений цим, – розповідав син Алена Делона в інтерв'ю.

Раніше ми розповідали, хто з відомих людей зважився на евтаназію.

Реклама

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.