Не тільки Делон: хто з відомих людей наважився на евтаназію

Напередодні французький актор повідомив, що хоче добровільно піти з життя

Знамениті люди, які обрали евтаназію / Фото: Wikipedia

86-річний Ален Делон має намір вдатися до процедури евтаназії. Легенда французького кіно та один із найкрасивіших чоловіків кінематографу останніми роками має проблеми зі здоров'ям, а у 2019-му році Делон переніс подвійний інсульт.

Ален Делон зважився на евтаназію / Фото: Getty Images

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Евтаназія здійснюється на прохання хворого або за попередньою згодою. Австрійський психолог Зігмунд Фрейд вдався до евтаназії через невиліковну форму раку.

Першими евтаназію легалізували Нідерланди. Це сталося 1984 року. У 2014 році в Бельгії було узаконено евтаназію дітей. У деяких країнах цю процедуру дозволено, в росії заборонено. Ряд країн також дозволяє пасивну евтаназію.

Хто з відомих людей обрав евтаназію

Роги Віг – нідерландський поет та прозаїк, лауреат кількох національних літературних премій.

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Роги Віг пішов із життя у віці 52 років / Фото: Wikipеdia

У 2015 році він обрав евтаназію, оскільки багато років страждав від депресії, часто потрапляв до психіатричної лікарні, тричі намагався накласти на себе руки. На момент смерті Вігу було 52 роки.

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Вільям Патрік Кінселла – канадський поет. За його творами знято кінофільми "Поле його мрії" та "Закоханий Ліберман". Кінселла – лауреат літературних премій, кавалер ордену Канади та ордену Британської Колумбії.

Вільям Патрік Кінселла наважився на евтаназію у 2016 році / Фото: Wikipеdia

Кінселла в останні роки життя страждав від фізичної слабкості, частих хвороб, він також потрапив у ДТП, внаслідок якої отримав черепномозкову травму. Також поет страждав від діабету. У віці 81 року, у 2016-му, Вільям Патрік вирішив скористатися правом на узаконену у Британській Колумбії евтаназію.

Анні Марія Гертруда Шмідт – Нідерландська письменниця. Незважаючи на те, що Анні народилася у сім'ї пастора, вона виросла переконаною атеїсткою.

Анні Марія Гертруда Шмідт пішла з життя у 1995 році / Фото: Wikipеdia

Після Другої світової війни Анні Шмідт почала писати дитячі книжки. У Нідерландах її називають "Королевою вітчизняної дитячої літератури" та найдотепнішою бабусею у світі.

Через день після свого 84-го дня народження Анні Марія Гертруда Шмідт пішла з життя за допомогою евтаназії. Її поховали в Амстердамі.

Рутгер Гауер - нідерландський актор, режисер, сценарист, зірка "Той, що біжить по лезу". Він помер у віці 75 років, вдавшись до евтаназії.

Рутгер Гауер помер у 2019 році / Скриншот з відео

Знаменитий актор тривалий час хворів. Він помер у себе вдома, а родина Гауера приховувала від громадськості те, як він пішов з життя.

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