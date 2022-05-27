Дружина Сергія Притули вперше показала їхню молодшу доньку – Стефанію

Сергій Притула з дружиною відсвяткували перший день народження молодшої доньки та показали її обличчя

Дружина Сергія Притули, Катерина Притула, опублікувала кілька знімків у Instagram – раніше пара не показувала обличчя малечі. Кадри Катерина супроводжувала дуже зворушливим повідомленням:

Люба донечко, Стефаніє! Наша безмежна любов! Вчора відсвяткували 1-й рік з твого Дня народження! Бути батьками такої неймовірної дівчинки – це справжне щастя! Нехай це буде перше і останнє свято не під мирним небом! І нехай тата в твоєму житті буде більше! Будь нам здорова, наша квіточка! Любимо, – написала дружина Притули.

Сергій Притула з дружиною відзначили один рік від дня народження їхньої молодшої доньки

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Малечі виповнився один рік 25 травня.

Сергій Притула з донькою Стефанією

Деякі підписники Катерини зазначили, що Стефанія дуже схожа на свого тата.

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Доньці Сергія Притули виповнився рік

У Сергія та Катерини є спільна дочка Соломія, дівчинка народилася у 2017 році. А також у Притули є син від першого шлюбу – Дмитро.

Нагадаємо, чотирирічна дочка Сергія Притули здивувала тата відповіддю на запитання про війну.