Жена Сергея Притулы впервые показала их младшую дочь – Стефанию

Сергей Притула с супругой отметили первый день рождения младшей дочери и показали ее лицо / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Супруга Сергея Притулы, Екатерина Притула, опубликовала несколько снимков в Instagram – ранее пара не показывала лицо малышки. Кадры Екатерина сопроводила очень трогательным сообщением:

Дорогая доченька, Стефания! Наша безграничная любовь! Отпраздновали 1 год с твоего Дня рождения! Быть родителями такой невероятной девочки – это настоящее счастье! Пусть это будет первый и последний праздник не под мирным небом! И пусть папы в твоей жизни будет больше! Будь нам здоров, наш цветочек! Любим, – написала супруга Притулы.

Сергей Притула с женой отметили один год со дня рождения их младшей дочери / Фото: instagram.com/kateryna_pry

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Малышке исполнился один год 25 мая.

Сергей Притула с дочкой Стефанией / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Некоторые подписчики Екатерины отметили, что Стефания очень похожа на своего папу.

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Дочке Сергея Притулы исполнился год / Фото: instagram.com/kateryna_pry

У Сергея и Екатерины есть общая дочь Соломия, девочка родилась в 2017 году. А также у Притулы есть сын от первого брака – Дмитрий.

Напомним, четырехлетняя дочь Сергея Притулы удивила папу ответом на вопрос о войне.