Дружині 56-річного Віктора Павліка виповнилося 28 років: як дівчина відсвяткувала день народження

Дружині Віктора Павліка Катерині Репяховій виповнилося 28 років / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нині родина Павліків перебуває у Львові. Там дружина українського співака Віктора Павліка та блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно повернулася до України, й відзначила свій день народження. У Instagram Катерина показує подробиці свого повсякденного життя. Звичайно, дівчина в деталях розповіла та показала, як провела сьогоднішній день.

Вранці – квіти та кава від коханого чоловіка.

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Мої 28 у найкращому місті на землі, – підписала фото Репяхова.

Скріншот: Instagram

Далі сім'я поснідала у ресторані. Цей момент Катерина також зняла в Instastories.

Скріншот: Instagram

Цей день дівчина провела у колі найближчих. Наразі Катерина чекає 15 червня – цього дня їхньому із Віктором Павликом синові Миші виповниться один рік.

Скріншот: Instagram

Дякую країно, дякую ЗСУ за цей день, – звернулася до української армії Репяхова.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що Віктор познайомився з Катериною майже сім років тому на концерті в Миколаєві. І все завдяки тому, що їхні номери в готелі були поруч. Дівчина запевняє, що не планувала спокушати кумира або одружити його на собі. За її словами, їхнє сусідство в готелі – це просто випадковий збіг.

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У грудні 2019-го Павлік зробив Репяховій пропозицію. Пара одружилася 29 травня 2020 року. Для Віктора шлюб став четвертим, для Катерини – першим.

Раніше Катерина Репяхова розповіла про плюси та мінуси життя в Ізраїлі.