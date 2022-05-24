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Катерина Репяхова повернулась до Віктора Павліка через 2 місяці розставання

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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24 травня, 08:19
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Майже одразу на початку повномасштабної війни блогерша разом з сином Михайлом виїхала з України. І ось тепер Репяхова повернулась додому
2 місяці Катерина Репяхова з сином перебували в Ізраїлі
2 місяці Катерина Репяхова з сином перебували в Ізраїлі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка перебувала у сестри в Ізраїлі разом з сином та мамою. Вона продовжувла вести свій блог, у якому ділилась подробицями життя в іншій країні та досягненнями маленького Михайла . Водночас співак залишався на Батькіщині та з концертами їздив до бійців ЗСУ.

Через два місяці розлуки Катерина Репяхова нарешті зустрілась з чоловіком. У Instagram блогерша опубліквала зворушливе відео їхньої зустрічі.

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2 місяці розлуки і наша сім’я знову разом. Назавжди, – підписала ролик дружина Павліка.

Також Репяхова показала кадр, де Віктор Павлік бавиться з сином, який був радий бачити татуся. Блогерша зазначила, що Михайло щасливий повернутись додому.

Скріншот Instagram

Фанати також пораділи за возз'єднання сім'ї:

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  • Міша такий радісний.
  • Рада за вас.
  • Яка неймовірна любов.
  • Так щиро.
Скріншот Instagram

Окрім того, Репяхова поділилась з прихильниками, що переліт був відносно спокійним. Проте на паспортному контролі у Німеччині блогерші "не пощастило".

На паспортному контролі у Німеччині з нами хлопець спілкувався не дуже гарно. нареально "щастить" з мамою на таких. В подробиці вдаватись не буду. Але він не вірив, що ми повертаємось в Україну у війну. Думав, що приїхали жити в Німеччину з Ізраїлю, – пояснила Катерина.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, ще під час поїздки до Ізраїлю дружина Віктора Павліка потрапила у дуже неприємну ситуацію під час авіаперельоту у Туреччині - її з сином не хотіли пускати в літак.

Зазначимо, ще місяць тому Катерина Репяхова розсекретила, що зробить після повернення в Київ.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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