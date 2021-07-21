Жінка, яка побила 7-річного сина Стаса П'єхи, вже нападала на людей

Адвокат Стаса П'єхи розповів нову інформацію про жінку, яка побила сина співака / Фото: instagram.com/wolfieha

Справа про побиття 7-річного сина Стаса П'єхи вже набирає обертів. Зараз син співака Петя перебуває у лікарні – у нього струс мозку, забій грудної клітки та лівого стегна. Подією займається прокуратура. Як стало відомо адвокату сім'ї Стаса П'єхи Сергію Жоріну, Ірина Безбородова, яка побила сина артиста, і раніше застосовувала силу до людей.

Після того, як ця історія отримала резонанс, зі мною і з деякими журналістами стали зв'язуватися люди, які постраждали від дій цієї жінки. Ми зараз цю інформацію перевіряємо. Також її надамо в правоохоронні органи. Якщо ця інформація підтвердиться, то справа набуде зовсім іншого повороту, – розповів адвокат "П'ятому каналу".

З'явилася нова інформація про жінку, яка побила сина Стаса П'єхи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Нагадаємо, інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним із сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородових. Цей вчинок розлютив дружину Безбородова, і вона підняла руку на Петю та його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

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