Жінка-пожежа: Дженніфер Лопес з новою зачіскою та в зухвалих образах з'явилася на обкладинці Rolling Stone

Артистка прикрасила обкладинку журналу / Фото: instagram.com/rollingstone

52-річна Дженніфер Лопес з'явилася на обкладинці нового номера журналу Rolling Stone . Ця поява приурочена до прем'єри фільму "Перший зустрічний" із Джей Ло у головній ролі. І кадри нової фотосесії вже справили справжній фурор у Мережі!

Вбрання для обкладинки було обрано під стать: лук від Balmain з глибоким декольте, стильні прикраси Tiffany & Co. і Jennifer Fisher, – і Лопес в черговий раз у центрі обговорення.

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Дженніфер Лопес на обкладинці Rolling Stone / Фото: instagram.com/rollingstone

У новому інтерв'ю артистка, у якої зараз знову романтичний період із Беном Аффлеком, відкрила завісу особистого.

Я не буду багато говорити про це. Ми обоє подорослішали. Ми й такі самі, й інші. І це приємно. У мене є другий шанс на справжнє кохання. Як я вже сказала, ми багато чого навчилися. Ми знаємо, що реально, а що ні. Все змінилося. Але я намагаюся не говорити надто багато,

- зазначила Дженніфер.

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Дженніфер Лопес з'явилася у розкішній фотосесії для Rolling Stone / Фото: Rolling Stone

Шанувальники сподіваються, що парі цього разу вдасться дійти до вівтаря та стати щасливими.

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