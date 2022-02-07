Нудьга чи постійність? Відомо, яку страву Вікторія Бекхем їсть щодня ось уже 25 років

Чоловік Вікторії Бекхем розповів, що вона дуже постійна у своїх уподобаннях. І ось уже більше 20 років вона щодня їсть одну і ту ж страву

Девід Бекхем розрив цікавий факт про дружину / Фото: instagram.com/davidbeckham

У новому епізоді шоу iHeart – River Cafe Table 4 колишній футболіст Девід Бекхем розкрив цікавий факт про свою знамениту дружину. Виявляється, Вікторія не зраджує собі у своїх уподобаннях в їжі.

Девід та Вікторія Бекхем / Фото: instagram.com/davidbeckham

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Я дуже емоційно ставлюся до їжі та вина. Коли я їм щось смачне, то хочу, щоб усі це спробували, — зізнався колишній футболіст і суперзірка шеф-кухареві Руті Роджерсу. — На жаль, я одружений з жінкою, яка їсть одне й те саме протягом останніх 25 років. Відколи я познайомився з Вікторією, вона їсть тільки рибу на грилі та овочі, виготовлені на пару. Вона дуже рідко відхиляється від цього правила.

За словами Девіда, все ж був один вечір, коли його дружина відхилилася від звичного меню. Щоправда, тоді вона була вагітна Харпер Севен.

Єдиний раз, коли вона спробувала щось на тарілці, було під час її вагітності Харпер. І це один із моїх улюблених вечорів у нашому шлюбі! Я не можу згадати, що це було, але я знаю точно, що з того часу до цієї страви вона більше не торкалася.

Судячи з коментарів у Мережі, не всі поділяють таку сталість у житті Вікторії і навіть називають її нудною. Але, як кажуть, це справа смаку. Очевидно, в такому режимі харчування і криється секрет дивовижної фігури екс-"перчинки".

Зазначимо, Девід також знайшов собі віддушину і часто готує за рецептами світових шеф-кухарів, з якими знайомий особисто. У його Інстаграмі ви знайдете такі відео.

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