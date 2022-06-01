Життя великої родини вміщується в маленьку валізу: Світлана Тарабарова довірила свою історію Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова

Світлана Тарабарова розповіла, як пережила перші дні війни

Ще до початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну співачка Світлана Тарабарова, мати двох маленьких дітей, щодня питала у чоловіка: "А якщо війна? Що ми робимо?" Він відповідав: "Війна не почнеться". Але, як виявилося, підготував усе — від підгузків до повного бака пального, продуктів та навіть газової плитки на випадок відключення електроенергії.

Родина живе на Київщині, у містечку неподалік від Ірпеня, Гостомеля та Бучі. Зранку 24 лютого Світлана прокинулася від вибухів: їй здалося, що хтось лізе в будинок. Вона розбудила чоловіка, сказала йому про це. Після паузи він відповів:

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Це не в будинок. Це — в Україну!

Спочатку ховалися у ванній кімнаті, у кімнаті для зберігання речей. Навколо щось постійно гупало, літало, адже бої в Гостомелі почалися з перших годин війни. І вже 25 лютого, коли вибухало так, що стало страшно, чоловік сказав: "Їдемо".

Все життя величезної родини за 5 хвилин між обстрілами вміщується у маленьку валізу. Ви сідаєте і їдете в нікуди, — згадує Світлана.

Родина їхала 34 години. Прихистили їх незнайомі люди в Івано-Франківську. Будинок у Київській області вцілів, але співачка каже, що про дім та речі думала найменше — коли життю загрожує небезпека, а на руках діти, таких думок нема.

Світлана зізнається, що її донька Марія, якій рік та шість місяців, та син Іван, якому три роки та шість місяців, щодня питають, коли поїдуть додому. Старша дитина вже знає, чому гудуть сирени. Діти швидко стали дорослими та розуміють, що своє, рідне, треба захищати, говорить співачка.

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Подивиться, як ми всі об’єдналися. Немає агресії — тільки любов. Це і є наша країна. Ми дуже сильні. У нас є надія і вона буде народжуватися знову і знову. І я вже пишу пісню про нашу Перемогу, — ділиться Світлана.

Свою історію співачка довірила Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова — це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів Музею налічує вже понад 15 тисяч історій.

Розкажіть свою історію! Зробити це можна так:

напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;

відвідайте портал Музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть "Розповісти історію";

зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001

Раніше Світлана Тарабарова показала, як окупанти "денацифікували" дитячий майданчик біля її будинку.