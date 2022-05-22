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Світлана Тарабарова показала, як окупанти "денацифікували" дитячий майданчик біля її дому

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 травня, 18:59
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Українська співачка була шокована, побачивши на власні очі наслідки "русского мира" на майданчику, де граються маленькі діти
Світлана Тарабарова показала, що російські окупанти зробили з майданчиком
Світлана Тарабарова показала, що російські окупанти зробили з майданчиком

З перших днів повномасштабної війни Світлана Тарабарова підтримує бійців ЗСУ та український народ. Також співачка активно виступала на благодійних концертах та допомагала волонтерам.

Нещодавно зірка повернулася додому біля Києва та побачила, що рашистські нелюди там натворили.

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Зокрема, Тарабарова побувала на дитячому майданчику, що розташований на території їхнього житлового комплексу. Співачка записала відео звідти та поділилась моторишними кадрами у Instagram.

Денацифікація дитячого майданчика пройшла успішно, сподіваюсь черговий "герой рф" отримає за це черговий орден. Слова дівчинки Віри: "О, будиночок залишився цілий. Дякую, діти. Позитивне мислення – це реально порятунок для всіх нас зараз! Відбудуємо. Не пробачимо, – написала артистка.

На відео видно, як окупанти обстріляли дитячі гойдалки та зруйнували гірки. Також на кадрах можна побачити зруйнувані стіна та вікна приміщення.

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Фоловери були розлюченні від побаченого. Вони зазначили, що загарбники заплатять за свої злочини:

  • Заплатять за все сповна! Слава ЗСУ!
  • Боляче дивитись. Наша Україна.
  • Немає сил плакати.
  • Дірки на заборі розмалювати квітками! А все зломане заміниться і буде все добре:) Ми ж українці, ми все переживемо.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, минулого місяця Світлана Тарабарова опинилася під крапельницею у лікарняній палаті.

Раніше артистка пояснювала, чому не критикує свою ексколегу Регіну Тодоренко, яка замовчує війну на Бітьківщині, живучи у країні-агресорці.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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