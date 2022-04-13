Злата Огнєвіч знала, що розпочнеться повномасштабна війна: "Це не було новиною" (відео)

Злата Огневич знала, що почнеться війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз Злата Огнєвіч перебуває у США. Там вона бере участь у благодійних концертах, де збирають гроші для українців, які постраждали від війни. Раніше вона виступала для бійців в Україні.

В інтерв'ю для Зіркового шляху у YouTube Злата розповіла, якими для неї були перші дні масштабного наступу окупантів, про що вона шкодує та зізналася, що знала про все заздалегідь.

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Я знаю бійців із різних батальйонів. Коли у 2014 році все почалося, то я розуміла, що на цьому все не закінчиться. Що Україну захоплюватимуть, і що буде повномасштабна війна, це очевидно. Це така тактика Росії – запалити маленький сірник і потім підкидати дрова в багаття, як вона це робила у Сирії, Афганістані тощо, – сказала Злата Огнєвіч.

Златі казали, що треба готуватися до повномасштабного наступу, тому все це для артистки не було новиною.

Я була готова теоретично. Але психологічно це важко – прокидатися від вибухів вдома у затишному ліжку. Я навіть на хвилину подумала, що це вечірка, бо я живу в центрі Києва, а там таке буває – пускають салюти, – розповіла Огнєвіч.

Після трьох вибухів Злата зрозуміла, що це не салют. Артистка одразу ж зателефонувала рідним і почала збирати документи, хоча точно знала, що залишатиметься у Києві.

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До речі, отець Злати, Леонід Бордюг – полковник медичної служби. Ще на початку квітня він вирушив у гарячу точку рятувати українських бійців.

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