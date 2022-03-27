Злата Огнєвіч та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дали концерт у бомбосховищі для українських бійців

Українські артисти під час війни підтримують наших бійців, як можуть. Поки Андрій Хливнюк допомагає теробороні, Злата Огнєвіч дає концерти на найнезвичніших майданчиках.
Так, співачка виступила у бомбосховищі для військових. Разом з нею на імпровізовану сцену вийшли гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Олександр Пікалов та Євген Кошовий з "Кварталу 95".
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В сторіс Злата Огнєвіч поділилася кількома кадрами з виступу та написала, що дуже пишається захисниками України.
Відчуваю бойовий дух та підйом! Наші бійці – герої та сила! – написала Огнєвіч.
Світлину з київського підземного концерту також опубліковано у Instagram-профілі студії "Квартал 95".
А ось фотозвіт від гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".
Сьогодні зіграли для наших військових у столиці. Разом із Златою Огнєвіч, Євгеном Кошовим та Олександром Пікаловим мали за честь піднімати бойовий дух наших героїв. Дякуємо захисникам! Неймовірно тепла зустріч. Все буде Україна, – йдеться у пості колективу.
Ми також розповідали, що Злата Огнєвіч записала відеозвернення до росіян і назвала їх "проклятим народом". А нещодавно у Сумах стендап-коміки влаштували концерт у бомбосховищі.
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