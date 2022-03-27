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Злата Огнєвіч та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дали концерт у бомбосховищі для українських бійців

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27 березня, 09:15
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У ньому також взяли участь артисти студії "Квартал 95"
Злата Огневич та "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" відіграли концерт у бомбосховищі
Злата Огневич та "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" відіграли концерт у бомбосховищі / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українські артисти під час війни підтримують наших бійців, як можуть. Поки Андрій Хливнюк допомагає теробороні, Злата Огнєвіч дає концерти на найнезвичніших майданчиках.

Так, співачка виступила у бомбосховищі для військових. Разом з нею на імпровізовану сцену вийшли гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Олександр Пікалов та Євген Кошовий з "Кварталу 95".

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Сергій Танчинець та Злата Огнєвіч виступили у сховищі/ Фото: instagram.com/stories/zlata.ognevich

В сторіс Злата Огнєвіч поділилася кількома кадрами з виступу та написала, що дуже пишається захисниками України.

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Відчуваю бойовий дух та підйом! Наші бійці – герої та сила! – написала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч виступила перед військовими у бомбосховищі / Фото:instagram.com/stories/zlata.ognevich

Світлину з київського підземного концерту також опубліковано у Instagram-профілі студії "Квартал 95".

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Злата Огнєвіч, Євген Кошовий, Олександр Пікалов / Фото: instagram.com/kvartal95official

А ось фотозвіт від гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Сьогодні зіграли для наших військових у столиці. Разом із Златою Огнєвіч, Євгеном Кошовим та Олександром Пікаловим мали за честь піднімати бойовий дух наших героїв. Дякуємо захисникам! Неймовірно тепла зустріч. Все буде Україна, – йдеться у пості колективу.

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" відіграли концерт для захисників / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Ми також розповідали, що Злата Огнєвіч записала відеозвернення до росіян і назвала їх "проклятим народом". А нещодавно у Сумах стендап-коміки влаштували концерт у бомбосховищі.

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