Зої Кравіц і Ченнінг Татум потрапили під приціл папараці під час прогулянки

Про роман Ченнінга Татума і Зої Кравіц вже давно ходять чутки, але поки що пара всіляко намагається уникати цієї теми і не коментує стосунки. Лише в одному з інтерв'ю актриса натякнула, що вона щаслива.

Днями папараці зняли закоханих під час прогулянки Лондоном. Зої та Ченнінг вирушили пообідати в одному з ресторанів.

Реклама

Фото – instagram.com/kino_diary

На фото видно, що пара мило трималася за руки і про щось ніжно розмовляла. Варто відзначити, що на тлі високого і мускулистого Татума Зої зовсім виглядає малюком.

Фото – instagram.com/kino_diary

Нагадаємо, що згідно з інформацією інсайдерів, відносини між закоханими стали зав'язуватися під час зйомок фільму Кравіц у 2021 році. Тоді минуло зовсім небагато часів після розлучення актриси з її першим чоловіком Карлом Глусманом, тому вона уникала всіх розмов про новий роман.

В той же час Ченнінг Татум продовжував судові розгляди з колишньою дружиною через доньку. Актору нібито не дають бачитися з дитиною.

Реклама

Раніше "розлучниця" Ріанни та A$AP Rocky спростувала чутки про розлучення пари, після чуток про зраду репера з дизайнером

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!