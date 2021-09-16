Глядачі "побачать" Григорія Чапкіса на паркеті Танців з зірками

На проєкті "Танці з зірками" готують номер пам'яті Григорія Чапкіса / Фото: instagram.com/tanci1plus1
Раніше продюсер Танців з зірками вже зізнавася, що новий сезон проєкту присвячений Григорію Чапкісу і говорив про спеціальний номер.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про новою ведучою шоу "Маска" на телеканалі "Україна".
У цій постановці учасники виконають танці, які найбільше любив легендарний хореограф, а глядачі завдяки спеціальним сучасним технологіям знову зможуть побачити Григорія Миколайовича на паркеті.
Зазначається, що на проєкт повернутися учасники різних років – Ксенія Мішина, Ольга Фреймут, Олег Винник, Олена Кравець.
Нагадаємо, знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі в Києві 18 червня. Він пішов з життя 13 червня у віці 91 року.
Син легендарного хореографа, Грег Чапкіс, який також займається танцями, пообіцяв, що з дітьми буде продовжувати справу свого батька.
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