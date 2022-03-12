Зірка Інтернів Охлобистін називає війну "тимчасовим конфліктом" і продовжує говорити про "братні народи"

Іван Охлобистін висловився про війну в Україні / Фото: Скріншот з YouTube

Іван Охлобистін ще 2014 року схвалював російську агресію. За ці роки риторика зірки серіалу "Інтерни" не змінилася. У стилі пропагандистів він розповідає про братні народи.

Охлобистін уточнив, що не засуджує зірок, які зараз масово виїжджають із Росії, але що в Україні війна він не вірить.

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Так, світ поділився на своїх та чужих. На жаль. Я сподіваюся, що це тимчасова умова. Але зараз треба тверезо усвідомлювати, що те, що відбувається, не конфлікт між Росією та Україною, з якою ми один народ, – сказав у коментарі одному з росЗМІ.

До слова, у себе в Instagram актор із гордістю каже, що він російський.

Скріншот: Instagram

Раніше Гарік Харламов став захоплюватися своєю національністю. поки що Росія бомбить українські міста.

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