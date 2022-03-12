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"Пишаюся тим, що я росіянин": Харламов захоплюється своїм походженням, поки Росія бомбить українські міста

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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12 березня, 00:04
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Відомий шоумен в інстаграм зізнався, що пишається своєю національністю. І це в момент, коли Росія з війною прийшла до кожного українського дому
Гарік Харламов дав ясно зрозуміти, на чиєму він боці
Гарік Харламов дав ясно зрозуміти, на чиєму він боці / Фото: открытые источники

16-й день війни в Україні, яку розв'язала Росія проти українського народу. Більше немає місця півтонам та двозначним позиціям, які стільки часу транслювали так звані "голуби світу". Публічні люди займають позиції: засуджуючи чи підтримуючи події Путіна. Нещодавно зі своєю визначився шоумен Гарік Харламов.

У день вторгнення Росії в Україну Гарік Харламов не назвав речі своїми іменами, а лише залишив публікацію на кшталт "за мир у всьому світі".

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А після того, як у Мережі його розкритикували і навіть поширили кілька повідомлень, де він нібито соромиться бути росіянином через російську агресію в Україні, він не просто виправдався перед підписниками, а й відкрито сказав, що пишається своїм походженням, тим, що він росіянин.

Харламов виправдався за фейки/скриншот

І це у момент, коли російські війська бомблять українські міста та вбивають мирних жителів.

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Я ніколи й ніде не казав, що мені соромно бути росіянином. З цим Камеді Батл теж не виграти. Я росіянин. Моя дочка росіянка. Мама, дід, бабуся, сестри, друзі. За них мені теж має бути соромно? Це моя батьківщина. І я пишаюся тим, що я росіянин! І пишатимуся до кінця днів, як і будь-яка інша розумна людина пишається своєю батьківщиною і національністю. Дякую за увагу!
P.S. Я не політик та не військовий. Все життя я займаюся тим, щоб люди сміялися та отримували позитивні емоції. Для мене велика трагедія, коли справа доходить до застосування зброї. Це стосується будь-якого збройного конфлікту. Побутового чи глобального. Я дуже хочу, щоби перестали гинути люди. І ми знову сміялися б над побутовими проблемами і підколювали один одного, як раніше. Адже, як сказав великий Юрій Нікулін: "Коли люди сміються – вони не можуть стріляти". #замир

Подібні заяви – те, що ніколи не забудуть українці!

Також ми нагадуємо, що в Росії все ж таки залишається низка людей, які засуджують дії Путіна і вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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