Зірка "Інтернів" Світлана Пермякова зробила два аборти: Коли з наркозу виходила, плакала

Світлана Пермякова відверто заговорила на болючу для себе тему / Фото: Instagram

Нещодавно популярна російська актриса Світлана Пермякова дала відверте інтерв'ю для YouTube-каналу Олени Ханги, де розповіла багато відвертих фактів зі свого життя, але особливий резонанс у пресі викликали її зізнання про пережиті аборти.

Зазначимо, що зірка "Інтернів" ніколи не приховувала, що двічі робила аборт. І хоча це було досить давно, актрисі, як і раніше, непросто говорити на таку особисту та болючу тему.

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В інтерв'ю Пермякова розповіла, що перший аборт зробила в 21 рік, оскільки абсолютно не була готова стати матір'ю. Та й з батьком дитини тривалих і серйозних стосунків не було: вагітність настала після швидкоплинного роману. Тому Світлана, хоч це було й непросто, вирішила перервати вагітність,

Світлана Пермякова дала відверте інтерв'ю про найпотаємніше / Фото: Instagram

Людина була приїжджа, здалеку. То була випадкова закоханість. Ми ходили, гуляли. Він мав поїхати, а в мене робота, випускний, вистави... Все життя попереду. Розумію, що це потрібно… Ну отак.

За словами Пермякової, рідні здогадувалися про те, що відбувається, але не намагалися її зупинити.

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Я бачила, що мама знає, про що можу поговорити з нею... Було відчуття — я не сказала, а вона не наполягає. Мовляв, ти сама вирішила. Ти нічого не кажеш, а я нічого не можу сказати.

Вдруге історія повторилася через рік, тоді дитину вже не захотів її супутник:

Світлана Пермякова зробила два аборти / Фото: Instagram

Це теж було випадкове знайомство в електричці, романтичні гуляння, потім іще щось... Я йому сказала, що вагітна, а він відповів: "Ні". Я така була дурна! Посилає Господь... А ти не готовий!



Той період свого життя артистка згадує із жахом:

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Коли з наркозу виходила, пам'ятаю, що плакала й казала: "Я хочу дітей!" І в мене лактація почалася… Приїжджаю на репетицію вистави, а в мене – молоко. Що робити, не знаю… Спершу зціджувалася. Це дурдом! Я почала перетягуватися. Три-чотири дні ходила з перетяжками.

Звісно, вона переживала, чи зможе колись пізнати радість материнства, переживши такі операції. Але в 40 років це все ж таки сталося. Пермякова народила доньку Варвару Максиму Скрябіну. І тепер 49-річна зірка не може натішитися спадкоємицею.

Світлана Пермякова з родиною / Фото: Instagram

До речі, нині також обговорюють одкровення Олени Проклової про аборт.