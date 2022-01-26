Зірка "Сам удома" Маколей Калкін покликав заміж матір своєї дитини – ЗМІ

Пара готується до весілля / Фото: Instagram

Видання People із посиланням на свої джерела повідомляє сенсаційні новини: Маколей Калкін і Бренда Сонг – заручені!

Судячи зі свіжих даних, 41-річний Маколей Калкін зробив пропозицію руки та серця 33-річній Бренді Сонг, матері його 9-місячного сина Дакоти.

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Підтвердженням новини є також той факт, що днями папараці сфотографували дівчину з діамантовою каблучкою на лівій руці, коли вона гуляла в Беверлі-Гіллз.

Маколей Калкін та Бренда Сонг / Фото: Getty Images

Коротко про стосунки Маколея Калкіна та Бренди Сонг

Калкін та Сонг познайомилися на зйомках фільму "Земля змін" у Таїланді. Їхні стосунки перетворилися з робочих на романтичні у липні 2017. Тоді пару помітили на побаченні в італійському ресторані Craig's у Лос-Анджелесі. Загалом у пари дуже багато спільного. Бренда Сонг – американська актриса, продюсер та фотомодель, телезірка каналу "Дісней".

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У квітні минулого року у пари народився первісток, син Дакота, якого вони назвали на честь покійної сестри Калкіна.

Маколей Калкін та Бренда Сонг готуються до весілля / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, раніше Маколей Калкін ледь не одружився з Мілою Куніс, голлівудській акторці з українським корінням. Вони зустрічалися понад 10 років. Розрив із дівчиною Маколей переживав дуже важко, ходили чутки, що через душевну травму він навіть намагався звести рахунки з життям. Нібито через неї також актор пристрастився до наркотиків та алкоголю. На щастя, непростий період уже у минулому.

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Калкін та Куніс / скріншот

Вітаємо Маколея Калкіна та Бренду Сонг із заручинами!

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