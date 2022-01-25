Можемо зробити це найближчими вихідними: як Крістен Стюарт готується до весілля?

Знаменита актриса зараз переживає особливий час у своєму житті. Крістен Стюарт готується до весілля. І нещодавно вона поділилася цікавими деталями

Актриса зараз активно готується до весілля / Фото: Getty Images

Декілька місяців тому Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю дівчиною після двох років стосунків. Зараз зірка "Сутінків" і Ділан Мейєр готуються до урочистостей. І в новому інтерв'ю на телешоу "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом" вона поділилася подробицями.

Так, окрім розповідей у рамках промоушну фільму "Спенсер" зірка поділилася цікавими деталями. Як виявилося, Крістен Стюарт не з тих, хто в захваті від планування та ретельної підготовки. Тому вона завжди робить ставку на спонтанність. У питаннях весілля – зокрема.

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Щодо урочистості вона розповіла наступне:

Крістен Стюарт готується до весілля / Фото: Getty Images

Думаю влаштувати велику галасливу вечірку, зібрати всіх та відзначити. Без церемоній. Я не вмію планувати… Знаєте, ми можемо зробити це хоч у найближчі вихідні, а потім усі разом поспілкуватися.

Отже, цілком можна очікувати, що незабаром артистка порадує всіх сенсаційними новинами про зміну сімейного стану. Тому ми продовжуємо стежити за новинами.

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Крістен Стюарт зараз займається промоушном фільму "Спенсер" / Фото: Getty Images

Коротко про особисте життя Крістен Стюарт

Під час зйомок саги "Сутінки" Крістен Стюарт перебувала у відносинах з Робертом Паттінсоном, але їхній роман закінчився, коли актриса закохалася в режисера Руперта Сандерса на зйомках "Білосніжки". Після цих відносин актриса змінила вектор у сексуальних уподобаннях та почала зустрічатися із дівчатами.

Зі сценаристкою Ділан Мейєр вони знайомі більше восьми років. Але стосунки розпочали влітку 2019-го і з того часу не розлучалися, а тепер готові пов'язати себе весільними клятвами.

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Крістен Стюарт і Ділан Мейєр / скріншот

Також зараз на устах новини про те, як Брітні Спірс посварилася із сестрою.