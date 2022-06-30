Зірка серіалу "Каменська" Сергій Гармаш приїхав в окупований Херсон. Що актор-путініст там забув?

Сергій Гармаш засвітився в українському місті / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку березня українське місто Херсон перебуває під російською окупацією. Загарбники підступно позбавляють місто національної символіки, знищують книжки з історії України та вішають свою триколорну ганчірку по місту. Також окупанти викрали законного мера Херсона Ігоря Колихаєва. Редакторам "Сьогодні" вдалось поспілкуватись з ним за кілька годин до його затримання рашистами.

Окрім того, до Херсона днями приїхав російський актор Сергій Гармаш. Про це повідомляють Telegram-канали та росЗМІ.

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Приїхав на Батьківщину, до Херсона, наш з вами спільний друг і один із улюблених акторів Росії, – сказав так званий "голова" нинішньої обласної адміністрації Володимир Сальдо в коментарі пропагандистам.

Зазначається, що уродженець Херсону Гармаш приїхав на Батьківщину "відновлювати роботу" Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, де він починав свою акторську діяльність.

Херсонський театр імені Миколи Куліша / Фото: Українська Вікіпедія/FB

Щоб ви розуміли, це саме той театр, який подавав кандидатуру Сергія Гармаша на здобуття звання Почесного громадянина Херсона у 2008 році. І так, він це звання отримав.

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Що б цинічні рашисти не намагались зробити – Херсон неможливо скорити. Місто та всі українці вірять в ЗСУ!

Зазначимо, що Сергій Гармаш неодноразово зустрічався з Володимиром Путінім та сидів з ним за одним столом. Про російську агресію та повномасштабне вторгнення РФ в Україну ані слова не сказав.

Сергій Гармаш із Микитою Міхалковим на зустрічі з Путіним, 2007 рік. Фото: Вікіпедія

Гармаш на зустрічі з президентом-диктатором в театрі "Современник". Фото: Вікіпедія

Коротко про Сергія Гармаша

Сергій Гармаш народився 1 вересня 1958 року у місті Херсон. Його батько Леонід спочатку був водієм, потім закінчив інститут і почав працювати на керівних посадах. Мати Людмила родом з невеликого села на заході Україні, пропрацювала диспетчером на автобусній станції.

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Проходив військову службу у Радянській армії. Служив у росйскому місті Бологе. Після цього поїхав до Москви, де вступив в театреальне училище. Згодом він почав працювати в кіноіндустрії.

У 1983 році одружився з однокурсницею по Школі-студії МХАТ Інною Тимофєєвою. Одружилися вони в Херсоні, будучи студентами четвертого курсу інституту. У 1988 у пари народилась донька Дар'я, а у 2006-му – син Іван. Також у них є внук Павло, якого Дар'я у 2016 році.

Серед відомих проєктів, у яких Гармаш знімався: "Каменська", "Ворошилівський стрілець", "По той бік смерті" та інші.

Зазначимо, що нещодавно в Україні приїжджав американський актор Бен Стіллер, який на власні очі побачив наслідки приходу "русского міра" та особисто зустрівся з Володимиром Зеленським.