Зірка серіалу Татусеві дочки вперше стала мамою (фото)

Ліза Арзамасова з "Татусевих дочок" стала мамою / Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Поповнення в молодій сім'ї сталося 14 серпня. Зіркові батьки Ліза Арзамасова та Ілля Авербух поділилися першою фотографією з новонародженою дитиною на своїх сторінках в Instagram.

Стать малюка вони поки не розсекречують, хоча раніше інсайдери повідомляли, що у Арзамасової народиться син.

Щастя, – коротко підписала зворушливу світлину акторка. На ній Ліза та її чоловік ніжно тримають на руках немовля.

Що відомо про роман Арзамасової і Авербуха

Про те, що зірка "Татусеві дочок" Ліза Арзамасова і фігурист Ілля Авербух закрутили роман, стало відомо в липні 2020-го. У грудні того ж року пара узаконила свої стосунки.

У квітні цього року Арзамасова і Авербух оголосили, що у них з'явиться спільна дитина. Для Лізи ця вагітність перша, а ось у Іллі вже є син від попереднього шлюбу.

Єлизавета Арзамасова і Ілля Авербух / Фото: instagram.com/averbukhofficial

Раніше Ілля Авербух був одружений із фігуристкою Іриною Лобачовою. Пара була в шлюбі з 1995 по 2007 рік. У 2004 році у них народився син Мартін, який після розлучення батьків залишився жити з тотом.

У соцмережах багато хто критикував Лізу Арзамасову за те, що вона молодша за свого коханого на 21 рік. Але артистку чужа думка абсолютно не хвилює, вона стверджує, що щаслива.

Дивіться сюжет про зірок, які виходили заміж вагітними:

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