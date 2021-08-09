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Померла акторка серіалів Татусеві дочки і Моя прекрасна няня

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
9 серпня, 17:47
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Російська акторка Тетяна Жукова-Кіртбая, яка зіграла понад 100 ролей, сьогодні пішла з життя. Через кілька місяців їй могло б виповнитися 82 роки
Померла Тетяна Жукова-Кіртбая
Померла Тетяна Жукова-Кіртбая / Фото: kino-teatr.ru

Тетяна Жукова-Кіртбая, яка знялася в таких відомих ситкомах, як "Татусеві дочки" і "Моя прекрасна няня", а також у фільмі "Москва сльозам не вірить" продовжувала зніматися аж до своєї смерті. Акторці був 81 рік. Що саме стало причиною смерті – поки не розкривається.

Про смерть акторки повідомили на сайті театру "Співдружність акторів Таганки", в якому вона працювала з 1992 року.

Тетяна Жукова-Кіртбая обрала акторську професію ще в юності. Під час навчання в школі майбутня артистка відвідувала студію театрального режисера Сергія Штейна, а віці 23 років випустилася з ГІТІСу. Після випуску Тетяна Жукова-Кіртбая приєдналася до трупи театру "Червоний Факел", а в 1966 році стала акторкою Театру на Таганці. Паралельно з театральною діяльністю Тетяна активно знімалася в серіалах і кіно.

Серед самих її відомих ролей: Єфросинія Петрівна Жихарева в комедійному ситкомі "Татусеві дочки", баба Сіма в ситкомі "Моя прекрасна няня", працівниця хімчистки Поліна у фільмі "Москва сльозам не вірить".

Тетяна Жукова-Кіртбая (праворуч) у фільмі "Москва сльозам не вірить"
Тетяна Жукова-Кіртбая (праворуч) у фільмі "Москва сльозам не вірить" / Фото: kino-teatr.ru

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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