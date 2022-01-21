Зірка серіалу "Водна поліція" Катя Скрипко про вплив бойового мистецтва на стосунки: "Я не чоловік у спідниці"

Акторка Катя Скріпко розповіла про бойове мистецтво та життя в Китаї та Таїланді. / Фото: пресслужба

31 січня на каналі "Україна" відбудеться прем'єра 44-серійного серіалу "Водна поліція". На глядачів чекає дуже насичене життя співробітників особливого відділу водної поліції. Захоплюючі сцени на воді та під водою, погоні, стрілянина, бійки – любителі такого розвитку подій будуть у захваті від картини! До речі, днями відбулася прем'єра на ТБ медичної драми "Надія".

Акторка Катя Скріпко зіграла в серіалі "Водна поліція" одну з головних ролей і розповіла в інтерв'ю про те, як володіння бойовим мистецтвом змінило її життя, про вплив азіатської культури на життєві погляди і не тільки.

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Про схожість з персонажем, трюки та бойове мистецтво

У серіалі "Водна поліція" Скріпко зіграла майора Вікторію Калініченка. Її героїня сильна за характером особистість. Як каже Катя, у неї багато чого спільного з цим персонажем.

У цьому проєкті нас так і підбирали на ролі, щоб ми співпали за характером зі своїми персонажами. Наприклад, мій напарник – красень, який любить підкочувати до всіх дівчат. А я в серіалі не сприймаю його серйозно, бо надто незалежна за вдачею. У мене з моєю героїнею багато спільного. Наприклад, я швидко і без зайвих переживань долаю будь-які перешкоди, – ділиться з нами акторка.

Скріпко зіграла майора Вікторію Калініченка. / Фото: пресслужба

Катя поділилась, що акторам давали можливість дещо змінювати свого персонажа у "Водній поліції", але без перебільшень.

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Нам на майданчику давали свободу інтерпретувати свого персонажа так, як ми його бачимо, а потім зіграти це в кадрі. Звичайно, якщо ми вже вигадували те, що ніяк не в'яжеться із образом та сюжетом, то нас м'яко спрямовували. Це дуже допомагало у роботі, – пояснила Скрипко.

Відомо, що Катя – професійний каскадер і всі трюки в серіалі вона виконувала сама. Акторка розповіла нам, які цінні поради отримала, вивчаючи бойові мистецтва:

Найголовніше – людина повинна бути гранично спокійною і зосередженою в кадрі. Я дуже чутлива до хаосу. Звичайно, він часто пов'язаний з якимись діями на майданчику, але іноді його буває надто багато. Тоді я втрачаю фокус. Потрібно думати лише про своє завдання, а все, що відбувається довкола, абсолютно неважливо, – каже Скрипко.

Акторка розповіла про володіння бойовим мистецтвом. / Фото: пресслужба

Також акторка зізналась, що володіння бойовим мистецтвом не змінило поведінку у стосунках із чоловіками. Як каже Катя, їй хочеться бачити поруч сильного чоловіка.

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Мені подобається, коли про мене піклуються, вкривають, якщо холодно, подають руку і роблять сюрпризи. Я така сама звичайна дівчина, як і всі. Мені дуже хочеться, щоб чоловік був сильнішим. Звісно, ​​я теж багато чого вмію, але до такого абсурду, щоб спеціально звертати на свої сильні сторони увагу не доходжу. Я подібною нісенітницею не займаюся. Це просто безглуздо. Я не чоловік у спідниці. Мені подобається чоловіча увага. Я розумію, що чоловіки за своєю силою все одно нас перевершують, – пояснила Скрипко.

Про кар'єру, депресію та контраст між Китаєм та Таїландом

Катя зізнається, що хотіла б спробувати свої сили у комедійному жанрі кіно.

Мені дуже подобається комедія. На мій погляд, це один із найскладніших жанрів. Але поки що такі пропозиції не надходять, я із задоволенням граю сильних жінок. Мені хочеться надихати своїми образами глядачок, – зазначає артистка.

Також Скріпко паралельно займається вокалом, їй подобається співати та записувати ролики. Однак її пісні шанувальники поки не почують. Катя жартома зазначила, що вона така людина – "поки що добре не вийде, навряд чи покаже свої роботи".

Скріпко паралельно займається вокалом. / Фото: пресслужба

Щодо роботи, то Катя впевнена, що обрала правильний напрямок.

Це на 100% моя справа. Я позиціоную себе як акторка екшен-плану. У мене це дуже добре виходить. До того ж, завдяки численним зйомкам у даному жанрі вже з'явився великий досвід. Я відчуваю величезний кайф від своєї роботи та спілкування з людьми, яким теж подобається те, що вони роблять, – поділилась акторка.

Втім, як пригадала Скріпко, один раз у житті свона пробувала себе в іншій сфері, коли влаштувалася до друзів у продакшн.

Вони здавали в оренду свій павільйон, а я працювала менеджером, який цим займався. У мене був звичайний робочий графік з 9 до 18. Багато хто про нього мріє. Але незабаром у мене почалася моторошна депресія, я набрала 7 кг. І це при тому, що я якраз та людина, яка особливо ніколи не набирає зайвої ваги. І все – я зрозуміла, що треба йти. Не моє це так звані "нормальні" роботи, – усміхаючись каже акторка.

Катя отримували навички бойових мистецтв, живучи у Китаї. Як розповіла акторка, у тій країні все відбувається досить швидко і, окрім цього, там жахлива екологія.

І, природно, викликає стрес та напругу у оточуючих. Там дуже багато людей. Вони весь час кудись біжать, виглядають надто серйозними та недружелюбними. Навіть якщо ти іноземець і хочеш щось запитати, то на тебе можуть накричати. До того ж жити у Китаї дорого, місцеві мешканці цілими днями працюють. Кожен із них крутиться як білка в колесі, – каже Скрипко.

Акторка порівняла Китай та Таїланд. / Фото: пресслужба

За словами акторки, коли вона приїхала до Таїланду, то одразу помітила величезний контраст між двома країнами.

Тайці дуже життєрадісні та усміхнені. Пам'ятаю, як я одного разу зупинилася і почала шукати щось по карті, так до мене одразу підійшли шість людей із запитаннями: "Тобі допомогти? Куди тобі? Ми підкажемо дорогу".

Як зазначила Катя, хоча тайці не так багато заробляють, але вони абсолютно щасливі.

Напевно, буддизм грає у такому сприйнятті життя не останню роль, але вони справді радіють кожному дню і тому, що вони мають. Мені дуже подобається їхня філософія.

Нагадаємо, раніше акторка меддрами "Надія" Анастасія Паніна розповіла нам про кров у кадрі, користь карантину та сторони материнства.