Зірка "Зимової вишні" Сафонова потрапила у страшну ДТП у Москві

Актриса Олена Сафонова потрапила у масштабну ДТП / Фото: Скріншот з YouTube

На одній із найбільш заповнених московських магістралей – проспекті Миру авто Олени, за кермом якого вона особисто була на той момент, на великій швидкості зіткнулося з ще двома машинами. Аварію спровокував водій бумера – він виїхав на зустріч порушуючи правила та підрізав автомобіль Сафонової.

Фото: Mash

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 65-річну актрису у тяжкому стані бригада "швидкої допомоги" доправила до найближчої лікарні. Відомо, що інший водій, якого власник бумера теж підрізав, отримав травми та перебуває на лікуванні – його доставили до медзакладу одразу ж після Сафонової.

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Фото: Mash

Винуватцю аварії, виходячи із записів камер спостереження, поліція пред'явила звинувачення у грубому порушенні правил дорожній рух.

Про самопочуття актриси, яку останнім часом турбують проблеми зі здоров'ям, її близькі поки що публічно не розповідають. Коментарів представників Олени Сафонової стосовно інциденту поки що немає.

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