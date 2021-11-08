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Викочувалася із палаючого авто: відома телеведуча потрапила у ДТП (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
8 листопада, 13:59
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Лідія Таран повідомила про те, що сталося у своєму Instagram. Телезірка їхала у таксі, яке врізалося в інший автомобіль
Телеведуча Лідія Таран потрапила у жахливу ДТП
Телеведуча Лідія Таран потрапила у жахливу ДТП / Фото: instagram.com/lidiyataran

За словами Лідії Таран, аварія сталася не з вини водія її таксі. Перед машиною, в якій їхала ведуча, стояло авто, без попереджувальних знаків. Внаслідок зіткнення одна з машин спалахнула.

Викликала таксі... Сіла на заднє сидіння. Подзвонила малій, що через 10 хвилин буду вдома... і опа — через 5 секунд після удару лобом об переднє викочувалась з машини у вогні, – розповіла Лідія Таран у Instastories.

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Лідія Таран потрапила у ДТП / Фото: instagram.com/stories/lidiyataran

Вона опублікувала кілька відео та фото з місця події, зазначивши, що якби водій таксі не встиг загальмувати та звернути на іншу смугу, ситуація обернулася б гірше.

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Лідія Таран опублікувала фото з місця ДТП / Фото: instagram.com/stories/lidiyataran

Таран відбулася шоком, саднами і забоями. Машину загасили, а в таксі, додала телезірка, найближчим часом вона не їздитиме.

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Ведуча Лідія Таран потрапила в аварію / Фото: instagram.com/stories/lidiyataran

Лідія написала у сторіс, що не варто сідати біля водія, оскільки у разі блокування дверей їх можна буде відкрити лише за допомогою спеціальної техніки.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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