Викочувалася із палаючого авто: відома телеведуча потрапила у ДТП (фото)

За словами Лідії Таран, аварія сталася не з вини водія її таксі. Перед машиною, в якій їхала ведуча, стояло авто, без попереджувальних знаків. Внаслідок зіткнення одна з машин спалахнула.
Викликала таксі... Сіла на заднє сидіння. Подзвонила малій, що через 10 хвилин буду вдома... і опа — через 5 секунд після удару лобом об переднє викочувалась з машини у вогні, – розповіла Лідія Таран у Instastories.
Далі по темі
Вона опублікувала кілька відео та фото з місця події, зазначивши, що якби водій таксі не встиг загальмувати та звернути на іншу смугу, ситуація обернулася б гірше.
Таран відбулася шоком, саднами і забоями. Машину загасили, а в таксі, додала телезірка, найближчим часом вона не їздитиме.
Лідія написала у сторіс, що не варто сідати біля водія, оскільки у разі блокування дверей їх можна буде відкрити лише за допомогою спеціальної техніки.
Ще новини на тему:
Римма Зюбіна потрапила у ДТП: водій навмисне "підрізав" і обматерив акторку.
Собчак вийшла в ефір після смертельної ДТП у Сочі і виправдалася перед хейтерами.