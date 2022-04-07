10-летняя дочь Брюса Уиллиса сфотографировала родителей во время семейной прогулки: трогательные кадры

Брюс Уиллис с женой на прогулке / Фото: Instagram

Недавно весь мир узнал, что Брюс Уиллис завершает кинокарьеру из-за афазии (заболевание, лишающее способности общаться). Теперь актер будет находиться под наблюдением ближайших людей и меньше появляться на публике.

На днях жена Уиллиса Эмма показала милые кадры в Instagram. Фотографии сделаны во время их прогулки на открытом воздухе.

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Пара в браке с 2009 года

Кстати, сделала такие фотографии дочь супругов 10-летняя Мейбел Рэй.

Брюс и Эмма воспитывают двух дочерей

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Мама и папа в своей любимой среде – подписали фото.

Отметим, что актер Брюс Уиллис и модель Эмма Хеминг состоят в браке уже 13 лет. Пара сыграла свадьбу в марте 2009 года. Кстати, Эмма младше Брюса на 23 года.

У супругов есть две дочери – 10-летняя Мейбел Рэй и восьмилетняя Эвелин Пенн. Семья живет в Нью-Йорке, в квартире рядом с Центральным парком.

Актер и его семья / Фото: Instagram

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К слову, бывшая жена актера, Деми Мур и старшие дочери, Румер, Скаут и Таллула в прекрасных отношениях с Брюсом, Эммой и девочками. Они часто собираются вместе на праздники. А два года назад даже пересиживали карантин все вместе в имении Деми в Айдахо.

Ранее дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поблагодарила фанатов папы за поддержку.

Напомним, недавно также стало известно, что Джим Керри заканчивает актерскую карьеру и уходит на пенсию.