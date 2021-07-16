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16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке в Каннах

16 июля, 10:48

Анна Пономаренко

Девушка приехала на Каннских кинофестиваль, чтобы поддержать отца, Дэниела Модера, на премьере фильма "День флага", где он выступил оператором

Дочь актрисы Джулии Робертс вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Каннский кинофестиваль продолжается. Недавно на его красной дорожке внимание всех гостей завоевала 63-летняя Шэрон Стоун в сказочном платье. А уже сегодня все обсуждают первое появление на красной дорожке дочери Джулии Робертс – 16-летней Хэзел Модер.

Девушка поддержала папу на показе фильма "День флага", оператором которого он является. Это первая красная дорожка для Хэзел. Для мероприятия дочь звезды Голливуда выбрала скромный наряд – длинное кружевное платье на пуговицах и черные туфли в стиле "Мэри Джейн".

Хэзел и Дэниел Модер на Каннском кинофестивале / Фото: Getty Images

Кроме Хэзел, у Джулии и Дэниела есть еще двое детей 16-летний Финнеас — близнец Хэзел и 14-летний Генри. Звездная пара почти никогда не показывала детей на публике, лишь изредка они попадали в объективы папарацци. Именно поэтому появление Хэзел на красной дорожке вызвало такой ажиотаж.

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Дочь Джулии Робертс впервые вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Пока неизвестно, пойдут ли дети Джулии и Дэниела по стопам родителей. Стоит отметить, что у Хэзел уже есть актерский опыт – в 2016 году она сыграла небольшую роль в фильме "Несносные леди", где снималась ее мама.

Ранее мы писали о том, что бывшая девушка сына Бекхэмов после драки с ним снова засветилась в Каннах.

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