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16-річна дочка Джулії Робертс дебютувала на червоній доріжці в Каннах

16 липня, 10:48

Анна Пономаренко

Дівчина приїхала на Каннський кінофестиваль, щоб підтримати батька, Деніела Модера, на прем'єрі фільму "День прапора", де він виступив оператором

Дочка актриси Джулії Робертс вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Каннський кінофестиваль триває. Нещодавно на його червоній доріжці увагу всіх гостей привернула 63-річна Шерон Стоун в казковій сукні. А вже сьогодні всі обговорюють першу появу на червоній доріжці дочки Джулії Робертс – 16-річної Хезел Модер.

Дівчина підтримала тата на показі фільму "День прапора", оператором якого він виступив. Це перша червона доріжка для Хезел. Для заходу дочка зірки Голлівуду вибрала скромне вбрання – довгу мереживну сукню на ґудзиках і чорні туфлі в стилі "Мері Джейн".

Хезел і Деніел Модер на Каннському кінофестивалі / Фото: Getty Images

Крім Хезел, у Джулії і Деніела є ще двоє дітей – 16-річний Фіннеас – близнюк Хезел і 14-річний Генрі. Зіркова пара майже ніколи не показувала дітей публіці, лише зрідка вони потрапляли в об'єктиви папараці. Саме тому поява Хезел на червоній доріжці викликала такий ажіотаж.

Дочка Джулії Робертс вперше вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

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Поки невідомо, чи підуть діти Джулії і Деніела по стопах батьків. Варто зазначити, що у Хезел вже є акторський досвід – 2016 року вона зіграла невелику роль у фільмі "Нестерпні леді", де знімалася її мама.

Раніше ми писали про те, що колишня дівчина сина Бекхемів після бійки з ним знову засвітилася в Каннах.

Дивіться відеосюжет про талановитих дітей зірок:

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