16-річна дочка Джулії Робертс дебютувала на червоній доріжці в Каннах

Дівчина приїхала на Каннський кінофестиваль, щоб підтримати батька, Деніела Модера, на прем'єрі фільму "День прапора", де він виступив оператором

Дочка актриси Джулії Робертс вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Каннський кінофестиваль триває. Нещодавно на його червоній доріжці увагу всіх гостей привернула 63-річна Шерон Стоун в казковій сукні. А вже сьогодні всі обговорюють першу появу на червоній доріжці дочки Джулії Робертс – 16-річної Хезел Модер.

Дівчина підтримала тата на показі фільму "День прапора", оператором якого він виступив. Це перша червона доріжка для Хезел. Для заходу дочка зірки Голлівуду вибрала скромне вбрання – довгу мереживну сукню на ґудзиках і чорні туфлі в стилі "Мері Джейн".

Хезел і Деніел Модер на Каннському кінофестивалі / Фото: Getty Images

Крім Хезел, у Джулії і Деніела є ще двоє дітей – 16-річний Фіннеас – близнюк Хезел і 14-річний Генрі. Зіркова пара майже ніколи не показувала дітей публіці, лише зрідка вони потрапляли в об'єктиви папараці. Саме тому поява Хезел на червоній доріжці викликала такий ажіотаж.

Дочка Джулії Робертс вперше вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images Реклама

Поки невідомо, чи підуть діти Джулії і Деніела по стопах батьків. Варто зазначити, що у Хезел вже є акторський досвід – 2016 року вона зіграла невелику роль у фільмі "Нестерпні леді", де знімалася її мама.

Раніше ми писали про те, що колишня дівчина сина Бекхемів після бійки з ним знову засвітилася в Каннах.

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