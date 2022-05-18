16-летняя дочь Ольги Фреймут показала своего бойфренда из Калифорнии

У дочери Ольги Фреймут появился парень в Калифорнии / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Старшая наследница Ольги Фреймут в свои 16 лет уже поняла, что такое самостоятельность. Сейчас девочка без родителей живет и учится в Лос-Анджелесе, в школе-интернате. В Сети уже заявляют, что девочка совсем не похожа на свою звездную маму из-за поведения и стиля.

Известно, что Злата пробует свои силы в дизайне – у нее уже есть даже собственный бренд одежды MITCHELL CLOTHING. Также дочь телеведущей увлекается хип-хопом, она неоднократно участвовала в разных танцевальных постановках. Более того, сама Митчелл называет себя хореографом и феминисткой.

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Что касается личной жизни, то как выяснилось, сердце Златы занято. В Instagram девушка показала романтические фото в объятиях бойфренда.

Злата Митчелл с бойфрендом / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Свет в темное время, – подписала кадры Злата Митчелл.

Возлюбленного дочери Ольги Фреймут зовут Оскар. Парочка сейчас находится в Калифорнии. Не исключено, что они учатся вместе в одной школе.

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Злата Митчелл похвасталась кадрами с любимым / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Отметим, что у Ольги Фреймут трое детей. Старшую дочь Злату ведущая родила в 2006 году в Лондоне от британца Нила. В 2016 году телеведущая во второй раз стала мамой – она родила сына своему нынешнему мужу Владимиру Локотко. А через год у пары родилась дочь Евдокия.

Недавно Фреймут поделилась редким фото с шестилетним сыном в день рождения.