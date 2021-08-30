8 новых фильмов, на которые стоит пойти в кино в сентябре

Кинопремьеры сентября 2021 года / Фото: Скриншот из YouTube, arthousetraffic.com, Marvel Studios, volga.ua

Первый месяц осени принесет не только порцию новых сериалов, но и немало киноновинок на большие экраны. Начиная от нового фильма Marvel, отросюжетного триллера с Мэттом Деймоном и заканчивая, одним из самых долгожданных экшенов года – 25-м фильмом об агенте 007.

С какими фильмами киноманам стоит познакомиться в этом месяце – смотрите в нашем обзоре.

"Шан-Чи и легенда десяти колец" (2 сентября)

Приключенческий боевик от Marvel Studios с Симу Лью в главной роли рассказывает о мастере кунг-фу Шан-Чи, которому предстоит снова столкнуться со своим прошлым и внедриться в мистическую организацию под названием "Десять Колец". Сюжет разворачивается после событий, показанных в фильме "Мстители: Финал".

В фильме также сыграли: Тони Люн ("Герой", "Великий мастер"), Аквафина ("Безумно богатые азиаты"), Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон").

Режиссером выступает Дестин Креттон ("Просто помиловать").

"Аннетт" (9 сентября)

На большие экраны в Украине выходит и одна из главных фестивальных картин этого года – мюзикл Лео Каракса "Аннетт". За эту работу режиссер получил награду Каннского кинофестиваля как "Лучший режиссер", а главные роли бесподобно исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр. Создателями саундтрека и соавторами сценария выступили братья Рон и Рассел Мэйлы – группа Sparks – знаменитый дуэт, который повлиял на целое поколение музыкантов, таких как Depeche Mode, New Order, Morrissey, и до сих пор сохраняет авторитет новаторского.

По сюжету. главный герой – Генри – провокационный стендап-комик. Энн – всемирно известная оперная певица. В свете прожекторов они кажутся крепкой и гламурной парой. Их жизни переворачивает рождение первого ребенка – девочки Аннетт с необычным даром.

Более детально о фильме мы писали тут.

"Стиллуотер" (9 сентября)

Оскароносный актер Мэтт Деймон ("Умница Уилл Хантинг", "Марсианин", "Спасти рядового Райана") в главной роли в остросюжетном триллере!

По сюжету, отец отправляется в поездку из Оклахомы в Марсель, чтобы помочь своей дочке, которую обвинили в убийстве. Мужчине предстоит столкнуться не только с языковым барьером, но и правовой системой другой страны. Тем не менее, он является последней надеждой на спасение для своей дочки.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Том МакКарти, который является автором картины "В центре внимания", сериала "13 причин почему".

"Воплощение зла" (9 сентября)

Предстоящий хоррор "Воплощение зла" – новинка от гуру фильмов ужасов режиссера Джеймса Вана. Он также известен по фильмам "Форсаж 7", "Пила: Игра на выживание" и "Аквамен".

По сюжету, героиню по имени Мэдисон парализует, когда она видит пугающие страшные убийства. Как вскоре оказывается, ее видения – вовсе не сны, а ужасающая реальность.

Реклама

В главных ролях снялись Аннабель Уоллис ("Аннабель", "Мумия"), Джейк Абель, Мэдди Хэссон, Джордж Янг и другие.

"Вокруг света за 80 дней" (9 сентября)

Новый анимационный фильм от автора франшизы "Ледниковый период" Гарри Сваллоу – отличный вариант для семейного похода в кино.

Сюжет рассказывает о юной обезьянке Паспарту. Он всегда мечтал о приключениях и однажды ему представляется такая возможность, когда он встречает авантюриста-лягушку Филиаса Фрога. Именно он втягивает Паспарту в аферу, по условиям которой нужно совершить кругосветное путешествие всего лишь за 80 дней.

"Гунда" (16 сентября)

Новый фильм знаменитого документалиста Виктора Косаковского в захватывающей манере рассказывает о жизни животных на ферме. Черно-белая кинолента, в которой нет ни одного слова, музыки и даже человека в кадре, была представлена на Одесском кинофестивале, а ранее – на Берлинском МКФ.

Исполнительным продюсером фильма стал Хоакин Феникс, известный не только как актер ("Джокер", "Переступить черту"), но и как зоозащитник.

"Холодный расчет" (23 сентября)

Автор сценария и режиссер – номинант на "Оскар" Пол Шредер, который писал сценарии к легендарным фильмам оскароносного режиссера Мартина Скорсезе "Таксист" и "Бешеный бык". Сам Мартин Скорсезе выступил продюсером этого фильма. Главную роль в фильме исполнил Оскар Айзек ("Дюна", трилогия "Звездные войны", "Из Машины"), который сыграл Уильяма – бывшего военного с темным прошлым, который стал настоящим мастером среди профессиональных игроков в покер.

По сюжету, бывший военный Уильям Телл с темным прошлым становится гуру карточных игр. К нему обращается с предложением давний приятель Сирк, который хочет отомстить их общему знакомому. Сам того не желая Уильям втягивается в опасную игру.

"Холодный расчет" вошел в официальную конкурсную программу 78-го международного кинофестиваля в Венеции, который начнется 1 сентября.

"007: Не время умирать" (30 сентября)

Долгожданный, 25-й по счету фильм о спецагенте МИ-6, а также последний фильм для Дэниела Крейга в этой роли, наконец выходит на большие экраны.

По сюжету, сэр Джеймс Бонд решил отойти от дел и отдохнуть от бешеного ритма жизни на Ямайке. Однако там его находит агент ЦРУ Феликс Лейтер, который просит помочь разыскать исчезнувшего ученого. Бонд не планировал браться за новые дела, но не может отказать старому знакомому.

Режиссером выступил Кэри Фукунага, который многим зрителям знаком по сериалу "Настоящий детектив", фильму "Джейн Эйр" и "Без имени".

Смотрите другие обзоры кино и сериалов: