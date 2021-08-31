10 крутых фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале-2021

Самые ожидаемые фильмы Венецианского кинофестиваля / Фото: Скриншот из YouTube, labiennale.org, facebook.com/ukrainefilmagency

Старейший кинофестиваль мира, который впервые прошел в далеком 1932 году, Венецианский кинофестиваль входит в число самых авторитетных в мире. Наряду с Каннами и Берлинским МКФ, Венецианский является своего рода законодателем моды в мире кино и служит первой ступенькой перед борьбой фильмов за "Оскар".

В свое время высшую награду – "Золотой лев" – Венецианского кинофестиваля получили такие киноленты, как "Джокер", "Земля кочевников", "Форма воды".

В этом году на Венецианском кинофестивале представлены и украинские фильмы – целых три. В основном конкурсе состоится мировая премьера "Отражение" украинского режиссера Валентина Васяновича, а в программе "Горизонты" – "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша.

Кинофестиваль стартует уже 1 сентября, а пока звезды готовят наряды для красной дорожки, мы делаем обзор 10 самых ожидаемых фильмов.

"Спенсер. Тайна принцессы Дианы"

Одна из главных "изюминок" Венецианского кинофестиваля в этом году – премьера биографического фильма о принцессе Диане, которую играет звезда Кристен Стюарт. В основе сюжета лежат события судьбоносного уик-энда в 90-х. Тогда во время празднования Рождества в поместье Сандрингем в Норфолке принцесса Диана решила разорвать отношения со своим супругом, принцем Чарльзом. Незадолго после этого, леди Ди попала в автокатастрофу.

Режиссер – Пабло Ларраин, который ранее снял биографическую драму "Джеки" о событиях в жизни Джеки Кеннеди после убийства ее супруга – президента США. Сценарист – создатель популярного сериала "Острые козырьки" Стивен Найт. Кристен Стюарт многие помнят по роли "Сумерек", за которую она неоднократно подверглась критике. Но судя по трейлеру фильма "Спенсер" – многих зрителей ждет приятное удивление.

"Дюна"

Актерский состав в лице Тимоти Шаламе, Зендаи, Оскара Айзека, Джейсона Момоа, Хавьера Бардема, Ребекки Фергюсон, Стеллана Скарсгарда – уже выглядит внушительно. А когда в режиссерское кресло садится Дени Вильнев, снявший "Бегущего по лезвию 2049", сомнений не остается – это будет одна из самых эпичных кинопремьер сезона.

Фильм является адаптацией первой половины бестселлера Фрэнка Герберта и рассказывает историю молодого Пола Атрейдеса, который отправляется на песчаную планету Арракис, чтобы спасти свой народ.

Премьера фильма долго откладывалась, и впервые на больших экранах его увидят во внеконкурсной программе Венецианского МКФ.

"Отражение"

Кадр из фильма "Отражение" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

События фильма разворачиваются в 2014 году, когда началась война между Россией и Украиной. В центре сюжета – врач-хирург, который едет добровольцем на фронт. Там он попадает в плен, получает ужасную травму и возвращается домой. Ему предстоит приспособиться к новой, мирной жизни.

Это не первая работа режиссера Валентина Васяновича, которая показана в Венеции. В 2019 году со своим фильмом "Атлантида" он одержал победу в программе "Горизонты". Тем не менее, "Отражение" – это, вероятно, первый украинский фильм за все 30 лет независимости Украины, который представлен в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Картина будет соревноваться за главную награду – "Золотой лев" – наряду с работами таких знаковых режиссеров, как Паоло Соррентино, Педро Альмодовара и других.

"Параллельные матери"

Новый фильм двукратного обладателя "Оскара" Педро Альмодовара снова повествует о женских судьбах. В центре сюжета – две женщины. Одна – фотограф, другая – подросток, которые в один день становятся матерями. Мы увидим не только историю их меняющейся жизни, но и их детей.

Героини фильмов Альмодовара – всегда не идеальные, но обаятельные и решительные женщины, за судьбой которых действительно интересно наблюдать. В главной роли снялась одна из любимых актрис режиссера – Пенелопа Крус. Вместе с ней сыграли: Айтана Санчес Гийон, Милена Смит, Росси Де Пальма и другие.

"Холодный расчет"

Автор сценария и режиссер – номинант на "Оскар" Пол Шредер, который писал сценарии к фильмам оскароносного режиссера Мартина Скорсезе "Таксист" и "Бешеный бык". А сам Скорсезе выступил продюсером этого фильма. Главную роль исполнил Оскар Айзек ("Дюна", трилогия "Звездные войны", "Из Машины"), который сыграл Уильяма – бывшего военного с темным прошлым, который стал настоящим мастером среди профессиональных игроков в покер.

По сюжету, бывший военный Уильям Телл с темным прошлым становится гуру карточных игр. К нему обращается с предложением давний приятель Сирк, который хочет отомстить их общему знакомому. Сам того не желая Уильям втягивается в опасную игру.

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"Холодный расчет" вошел в официальную конкурсную программу 78-го Венецианского международного кинофестиваля.

"Прошлой ночью в Сохо"

Режиссер фильма – Эдгар Райт, который снял многим известные "Малыш на драйве", "Армагеддец", "Типа крутые легавые". В новом психологическом триллере со звездой сериала "Ход королевы" Аней Тейлор-Джой в главной роли нас, видимо, тоже ждет комедийный ужастик.

По сюжету, молодая и талантливая дизайнер Элоиза открывает портал в Лондон 1960-х, где превращается в своего кумира – молодую певицу Сэнди. Мистическое перемещение впечатляет Элоизу и она даже встречает там свою любовь. Однако вскоре путешествие во времени оборачивается пугающими последствиями, а образ города-мечты – рушится.

"Правда"

Фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях откроет Венецианский кинофестиваль.

В центре сюжета – пожилая французская актриса Фабьен, которая до сих пор окружена любовью поклонников. Несмотря на успехи в карьере, в личной жизни у Фабьен было немало проблем. Но самая главная из них – непростые отношения с собственной дочерью, Люмир, которой Фабьен не уделяла внимания. Вскоре Люмир ушла из дома и переехала жить в США. Спустя годы, когда Фабьен публикует автобиографическую книгу, Люмир решает вернуться в Париж. Но смогут ли мать и дочь помириться спустя столько лет?

"Рука Бога"

Новый фильм Паоло Соррентино, который снял сериалы "Молодой Папа" и "Новый папа", а также фильм "Великая красота", станет своего рода личным откровением и режиссера.

Сюжет расскажет историю взросления молодого Филиппо Скотти, который рос в Неаполе 80-х.

"Хэллоуин убивает"

В рамках внеконкурсной программы покажут продолжение культовой франшизы "Хэллоуин", которая была очень популярна в 80-х. В 2018 году режиссер Дэвид Горден Грин снял перезапуск слэшера, а "Хэллоуин убивает" стал его продолжением.

Сюжет продолжается с того момента, на котором и была завершена предыдущая часть. Героиня Лори Строуд со своими дочкой Карен и внучкой Эллисон думали, что расправились с маньяком Майклом Мейерсом, который преследовал их. После поджога дома женщины обнаруживают, что Майкл по-прежнему жив, и теперь им снова предстоит бороться за жизнь.

В роли Лори Строуд снова появится Джейми Ли Кертис, которую в этом году наградят почетным "Золотым львом" за актерские достижения.

"Последняя дуэль"

Режиссер Ридли Скотт снова будет впечатлять зрителей, на этот раз, историческим триллером с блестящим актерским составом и не менее эффектным сюжетом. В главных ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек и звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер.

По сюжету, который разворачивается во Франции 14 века, Жан де Карруж обвиняет своего друга Жака Ле Гри в изнасиловании своей супруги, после чего суд приказывает обоим мужчинам драться насмерть.

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