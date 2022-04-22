А будет ли дуэт с Алиной Паш? KALUSH ORCHESTRA интригует

Многие бы хотели услышать этот дуэт / Фото: instagram.com/alinapash, kalush.official

Солист группы KALUSH ORCHESTRA Олег Псюк эксклюзивно для зрителей программы "Зірковий шлях" на YouTube-канале "Украина" рассказал, как готовится к грядущему "Евровидению" и поддерживает ли связь с Алиной Паш.

По мнению букмекеров, у песни "Стефания" KALUSH ORCHESTRA есть все шансы на "Евровидении" в этом году.

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Песня "Стефания", в первую очередь, посвящена моей маме. После начала войны трек начал приобретать новые значения, его начали сравнивать: "Украина – моя мама", петь своим матерям. Эта песня теперь в сердцах всех украинцев. Многие люди называют ее – гимн войны, я бы лучше ее назвал "гимн нашей победы", – сказал в интервью "Зірковому шляху" солист группы KALUSH ORCHESTRA, – то, что мы сейчас на первом месте у букмекеров – это правда, но мы были и на 5-м месте до войны. И это тоже высокий показатель, поэтому наша песня понравилась, она на украинском. У нас цель, чтобы украинская музыка была популярна не только в Украине, но и во всем мире. Конкурс "Евровидение" – это хороший ресурс, на котором можно добиться такой цели.

Сейчас команда готовится к "Евровидению". К сожалению, группа не имела возможности репетировать, так как хотелось, потому что участники не могли лично встретиться долгое время. Теперь, уверяет вокалист коллектива, они будут работать в экстрарежиме.

Об отношениях и дуэте с Алиной Паш

Все вопросы с организаторами конкурса с украинской стороны Национальной общественной телерадиокомпанией Украины группа согласовала, также солист коллектива поделился подробностями отношений с певицей Алиной Паш.

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Мы общались с Алиной не раз, все хорошо. Сейчас о нашем возможном дуэте говорить не ко времени, но я не исключаю такой возможности,

- поделился Олег Псюк с журналистами канала "Украина". И сомнений нет: это будет большой хайп!

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